Следователи начали поиск места, где браконьеры охотились на аргали

Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки по анонимному видео, направленному руководству Сайлюгемского нацпарка, на котором на котором компания мужчин на трех снегоходах преследует стадо горных баранов «Архаров», занесенных в Красную книгу.

В ходе проверки следователи намерены определить место съемок и лиц, причастных к произошедшему, кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за охрану животного мира.

По результатам будет принято процессуальное решение.