Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки по анонимному видео, направленному руководству Сайлюгемского нацпарка, на котором на котором компания мужчин на трех снегоходах преследует стадо горных баранов «Архаров», занесенных в Красную книгу.
В ходе проверки следователи намерены определить место съемок и лиц, причастных к произошедшему, кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за охрану животного мира.
По результатам будет принято процессуальное решение.