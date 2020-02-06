Крупный штраф и конфискация находок. Сотрудники ФСБ пресекли незаконные раскопки в Кош-Агачском районе

Житель Республики Алтай решением Кош-Агачского районного суда признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.15 КоАП РФ (проведение археологических полевых работ без разрешения). Как рассказывает сайт "Новости Алтая" со ссылкой на пресс-группу УФСБ России по Республике Алтай, сотрудниками ведомства было установлено что, указанный гражданин проводил раскопки без соответствующих документов в районе с. Кокоря Кош-Агачскго района. В результате раскопок им были обнаружены археологические предметы (части седла, стрел, лука и др.) которые, согласно заключению экспертов, представляют культурную и историческую ценность.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 млн рублей с конфискацией археологических предметов.