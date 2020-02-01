Роман Тадыров о двух курултаях, прошедших в Кош-Агаче

В селе Кош-Агач 25 декабря прошёл Курултай алтайского народа, на котором присутствовало порядка 200 человек. Председательствовал на мероприятии ага-зайсан Кош - Агачского района Урмат Алексеевич Князев. На повестке дня стояло два вопроса: по обращению к главе Республики Алтай А.В. Бердникову от лица членов Курултая, состоявшегося в ноябре 2016 года и работа мечети, а именно громкость азана. Также было рассмотрено несколько вопросов, касающихся трудового законодательства и земель района. Решением данного Курултая было новое обращение к главе региона с инициативой о досрочном прекращении полномочий главы района А.Ж. Джаткамбаева, так как, по мнению некоторых людей, он занимается дискриминацией отдельных работников по национальному признаку.

В настоящий момент далеко не все поддерживают данную точку зрения, но и молчание не приводит к пониманию. Тем более что на Курултае рассматривались вопросы, касающиеся работы "первых лиц" сёл и районов,республики, а также жизни общества в целом, а руководители либо их представители не присутствовали при публичном озвучивании мнений и выводов о подведомственных им территориях и населении. Так, критике подверглись многие лица не только района, но и республики, по незаконному увольнению и резкому падению уровня заработной платы охранников после перевода в частное охранное предприятие "Сибирский дивизион" были приведены слова недавно избранного депутата Госдумы И.И. Белекова , который, со слов одной из выступающих, сказал, что "7, 5 тысячи рублей - это хорошие деньги". Таких вопросов, а также просто оглашённых, но требующих подробного рассмотрения, было достаточно много.

- Роман Михайлович, каково Ваше мнение по поводу трактовки происходящего, в которой афишируется национальная неприязнь главы района к алтайскому населению как причина конфликта?

- Я немало прожил и мне теперь за пятьдесят: колхозное время захватил - как там решались вопросы, что делалось - всё это я помню. Участники тех собраний были все в орденах и медалях, все они были важные, каждый индивидуально значим. И у всех было не меньше шести и более детей, и ни у одного не было клейма "неблагополучный" или "малоимущий", хотя были тогда матери - одиночки. Как они на своих собраниях и сходах решали все жизненные вопросы, тоже помню. Они действительно были хозяевами этой земли. А сегодняшний день если взять, мы просто живем как паразиты. То, что эти люди, наши родители, бабушки и дедушки , имели и построили, в 90-е годы моё поколение и наши дети всё это потеряли, распродали. Мы всегда ищем крайних и виновных. Крайними тогда были всегда Ельцин и Горбачёв, но, по-моему, они сюда не приезжали, никого не агитировали, чтоб продать, пропить. Сегодня мы живём, можно сказать, как в детдоме: всё дай, принеси. Хотя сами же говорим, что мы хозяева этой земли, а ведем себя как пришлые или как попрошайки. А что мы сделали для этой земли? Ровным счетом ничего, только берем.

Ассоциация общин коренного малочисленного народа Теленгитов "Эре-Чуй" (Священный Чуй) была создана в 2003 году. С этого момента многие теленгиты из нашего района ездили на семинары, проводимые в Республике Алтай по изучению законов КМН: ездили в Москву и заграницу, в Женеву. Я не думал, что они будут говорить только о своих правах, забыв об обязанностях. Если у тебя есть права, значит, у тебя обязанностей больше, чем прав. И ни один из них не внедрил, что узнал в этих семинарах, в жизнь. Думаю, через некоторое время хозяевами этих земель станут другие люди. В природе не бывает пустого места, кто-то другой займет эту пустоту. Почему так говорю: если один дает объявление что претендует на какой-то участок земли, чтобы вести хозяйственную деятельность, появляется другой кто против. Таким образом, мы еще не разобрались с паевыми землями. Все время мы против друг друга. Как я заметил, мы "кучкуемся" не для того, чтобы что-то сделать хорошее, а для того, чтобы быть против кого-то. Любыми путями находим врага или виновного в своих неудачах. Искать виноватых на стороне -это участь слабых.

Если говорить о двух последних Курултаях теленгитов, прошедших в Кош-Агаче, то это мне напоминает "женсовет" прошлых лет. В те времена в селах при администрации на общественных началах работали такие советы. Там решались в основном сугубо женские проблемы.

Но этот "женсовет" провели в районном масштабе с участием зайсанов, имамов, а также депутатов Государственного Собрния - Эл Курултай Республики Алтай и общественных деятелей региона. По рассказам участников курултая, разбирали, кто про кого что-то сказал, кто с кем где-то когда-то дрался, ну, в общем, оскорбляли друг друга изрядно. В результате побежали с заявлениями в прокуратуру и в суды. Я не думал, что Курултай опустят до такого уровня. Неужели у нас нет других проблем, их у нас полно. Пишут, что участников Курултая было более двухсот человек, думаю, многие из этих людей пришли решать или говорить о других проблемах. Они были использованы как толпа и не думаю, что все проголосовали по принятым решениям Курултая стопроцентно "за", просто так не бывает в жизни. Я участник многих Курултаев района и Республики Алтай и знаю, всегда бывают воздержавшихся и несогласные. А некоторые приходят просто поглазеть.

Там же клеймили Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева, что он притесняет алтайцев и говорили о том, что он оскорбляет их национальное достоинство . Если посчитать то, что сделано при Джаткамбаеве, то больше сделано в алтайских сёлах, так как алтайских сел больше, чем казахских. В селе Бельтир отремонтированы ДК, мост, здание администрации. А в 2003 году, когда было землетрясение, отремонтированы были здание детского сада и здание колхозной конторы под школу, как переехали во вновь построенное село Новый Бельтир, всё ограбили и растащили сами же. В Новом Бельтире скоро будет построен ДК, из Мухор-Тархаты вывезли мусор с 80-х годов прошлого века. В Чаган-Узуне построен стадион. Построен современный стадион в селе Кош-Агач, Теленгит-Сортогое, новая школа с детским садом, и так можно перечислять по каждому селу района, и пользуется выше перечисленными объектами каждый, кто живет у нас в районе.

Теперь о нашей культуре, о нашем духовном наследии и об оскорбленном национальном достоинстве. В селе Кокоря построен музей теленгитов, с его помощью сделаны проектно-сметная документация на капитальный ремонт в лечебных источниках Бугузын, Джумбалу. В 2016 году, осенью, начаты ремонтные работы в источнике Бугузын, строили и заработали деньги жители села Кокоря. Выделены деньги для строительства национального аила в лечебном источнике Джумбалу, строили жители села Мухор-Тархата. Вообще хочу отметить: если правительство Республики Алтай обратит внимание на эти памятники природы регионального значения, то получит два лечебно- курортных объекта не хуже Белокурихи. Я не собираюсь кого-то защищать, но надо быть честным хотя бы перед самим собой, если мы говорим о достоинстве и о национальном духе, то мы вдвойне должны быть честны перед Курултаем. Определять и давать оценку того, что Джаткамбаев националист или экстремист, может только ФСБ, прокуратура и суд. Если кого-то сократили или уволили, при чем тут Джаткамбаев, когда руководитель дирекции территории традиционного природопользования или начальники других организаций не смогли своих работников защитить? Тем более, Таханову Леонарду-начальнику "ТТП" теперь нужны штаты, то есть люди, так как у него теперь под началом парк "Зона покоя Укок". Он, не думая, согласился на сокращения своих людей, которые будут ходить, выезжать на местность и работать с ночёвкой, днёвками.

Я не думал, что Князев на такой уровень упадёт. Человек просто не подготовился, не уточнил и не выяснил все о сложившихся ситуациях, а на Курултае поддался эмоциям, - вот его и повело в сторону.

- Как-то я с ним разговаривала, он ответил, что Курултай строится не на том , что это им продиктовано, а именно на принципах открытости и добровольности. То есть, люди говорят то, как стало понятно, что они считают нужным, каждый отвечает сам за себя.

- Так нельзя, это не базар. На Курултае нужно обсуждать и решать конкретные подготовленные и изученные проблемы. Например, у нас собран и подготовлен материал для издания книги о родословных пофамильно всех жителей района. Решили бы, как собрать деньги для издания этой книги. Тагыл не достроен по всем канонам нашей веры, решили бы эту проблему. Проблемы чабанов и скотников, кто живёт на стоянках и так далее, много же проблем. Скоро Чага-байрам, приняли бы решения, как провести и так далее.

- То есть, Вы не согласны с Курултаем, который проводил Урмат Князев и его оценкой действий главы района, так как эти действия не оценили прокуратура и суд?

- Да.

- Кто, по-Вашему, стоит за всем этим? Или это вполне ожидаемый всплеск эмоций из-за некоторой недосказанности?

- Можно и порассуждать, если знаешь этих людей по характеру, и о чем они думают. Например: Шонхоров и Таханов, или любой другой начальник других отделов пришли бы к Джаткамбаеву и доказали, убедили бы, что эти люди, то есть штаты, им нужны для выполнения таких-то задач. Но они ничего не сделали. Ещё раз повторюсь, что Леонарду Таханову эти сокращенные штаты нужны, тем более 2017 год Президентом России объявлен Годом экологии, он же является членом экологической комиссии района, так же является председателем общественного совета при Нацпарке "Сайлюгемский", все козыри на руках, мог защитить свои штаты. Шонхоров Алексей и Таханов Леонард - оба там поставлены защищать, контролировать и курировать интересы алтайцев. Это все, значит, кому- то надо было. Если я правильно думаю о сокращениях из числа алтайцев, зная очень хорошо Шонхорова Алексея и его планы, и сопоставив некоторые факты последнего времени, то это все выгодно только ему. Он эту партию не до конца сыграл, Курултай провели не на том уровне. Сливки от Курултая снял бы Шонхоров, т.е. конечный результат получился бы так: "Синяки и шишки - Джаткамбаеву и Князеву, пирожки и пышки - Шонхорову ". Его планы на будущее по источнику Бугузын тоже дали осечку.

- Вы не один год проработали в отделе культуры Кош - Агачского района. Что Вы можете сказать о коллективе данного учреждения? Ведь известно, что под сокращение попали многие люди, а конфликтная ситуация проявилась именно в этой организации.

- Меня не волнует, кто с кем выясняет отношения. Я там работал, в дирекции ТТП. Нас было всего три человека сначала: Анчы, я, Солынай. С Анчы мы вместе часто выезжали для снятия координатов культурно-исторических объектов, выявлять аварийные объекты, а в кабинете оставалась Солынай Енчинова, на телефонные звонки отвечала и людям приходящим ответы давала. Больше эффекта было. Мы около ста документов сделали на эти объекты. А сейчас ни одного документа не сделано. Нам некогда было обсуждать, кто пришел или кто ушел.

- Кому-то не нравится что-то в политике Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева. И они сами не могут об этом заявить, вот и пользуются Курултаем, как инструментом, как вы думаете?

- Здесь можно сказать так: любая власть - это насилие. Никто тебя по голове не погладит. Власть сформировалась - уже всё, другие отношения. Да, у каждого главы есть свои приоритеты, по которым он работает. У Джаткамбаева тоже есть свои плюсы и минусы. Да. Если бы не орал он, здесь вообще ничего не делалось бы. Он же не Господь Бог, чтобы во всем быть правильным и не красная девица, чтобы нравится кому-то. (Смеётся).

- О неприязни к политике Джаткамбаева приходится слышать в основном от тех, кто ранее трудился в районных организациях, а сегодня воспринимает почти любое действие как нечто нерациональное, показное... Или это уже действительно неприязнь говорит в людях...

- Неприятный осадок остаётся у каждого человека за любые мелочи. Любого посади главой - не избежать сокращения. Это идет повсеместно.

- По вопросу громкого азана выступили два жителя села Ташанта... Насколько мне известно, громкость азана не должна превышать 40 децибел. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Я вот так думаю, когда мы сами в свой тагыл не ходим во время обряда: когда проводим дяжыл бур, сары бур, участвуют мало людей. А когда люди других вероисповеданий совершают свои обряды, им мешают: то им мешает церковь, то мешает мечеть. Мне, по большому счету, все равно, пускай строят церковь или мечеть, я знаю, что выше гор никто ничего и никогда не построит. Наш храм-это горы, перевалы. Вот, к примеру, есть гора Тобожок - тотемная гора рода кобок. Ни одного кобока туда не загонишь, чтоб собрать мусор. А один мой знакомый казах собрал там мусор, его зовут Сейсекенов Адек. Как-то мы встретились здесь, в районном центре, он был такой озадаченный. Я у него спросил, чем он так озадачен, и он мне говорит, мол, я там собрал девять мешков мусора, ищу, говорит, машину, чтобы вывести на свалку ТБО села Кош - Агач. Он мусульманин - собрал там мусор, а алтайца туда везти - ему надо платить, поклоняться, его надо благодарить и хвалить. Через вашу газету хочу ему сказать спасибо.

- А этот казах ничего не требовал? Он политик или кто он?

- Нет. Он простой человек.

- Понятно. То есть должны делаться дела, а не вестись всякого рода разговоры?

- Да. О разборках в управлении культуры района знают, наверное, даже собаки, только они сказать не могут. Я примерно так понимаю: для выполнения любых работ нужны энергия, фантазия, все время новые идеи. Можно это сравнить с огнем: когда каждый человек растапливает утром печь, она слабо горит, пока разгорится - это время, когда ты только устроился на работу, то есть, окончил учёбу - пришёл, у тебя ни опыта, ничего. Потом печь разгорается, это когда ты набрался опыта, знаешь, что делать и как делать, и много идей. Потом печь прогорает и начинает потухать, надо подтапливать - это время, когда есть идеи или их уже нет. Но если у тебя нет идей, ты выдохся, значит, надо уходить. Дать дорогу другим. В управлении культуры района есть уважаемые люди и заслуженные работники культуры, есть и пустозвоны, так же, как и в других организациях.

- Да, наверное, главное - это идеи, не столько молодость и понимание политики, а именно чтобы были идеи. И чтобы эти идеи воплощались в жизнь.

- Я и говорил в начале, хотел, чтобы кого отправлял на семинары, чтобы что-то они познали. Чтобы всё это не пропадало зря. Есть боевой характер, хватка, сражайся, но только не друг с другом, а за что-то в интересах всех.

- Вы известны многим жителям района как общественник, представляющий интересы своего народа на разных уровнях социальных взаимоотношений. Скажите, как ранее решались вопросы по поводу громкого азана и прочих несогласий?

- Эти вопросы, в том числе по азану, Урмат Алексеевич решил бы лично, собрав аксакалов: и казахов, и русских, и алтайцев, пригласив имамов, сотрудников СМИ. Решили бы всё на месте. Без Курултая, без ничего - не вынося этот вопрос вообще никуда. Все время что-то и где-то находим. Например, в Татарстане в одном месте строят церковь и мечеть - никто никому не мешает. Значит, колокольный звон и азан вместе, рядом звучат… А куда девать наших крещённых алтайцев?

- Когда Вы были ага-зайсаном, возникали ведь подобные случаи, как в настоящее время. А потом они выливались в какую-то вражду между людьми? Как-то это проявлялось?

- Нет здесь ни национального, ни политического разногласия, примеров много: в горе и в радости все мы вместе, друг другу сваты и родственники. Как только мы проводим что-то в отдельности, появляются люди, которые стараются разжечь огонь вражды. Чтоб показать себя, они сначала находят врага. Есть враг, придумал врага и всё, можно начинать. Если спросить с каждого участника Курултая по отдельности, например бельтирских, что для них Джаткамбаев сделал, не для него конкретно, а для их села, они перечислят. Любого с алтайского или казахского села спроси, что там при Джаткамбаеве сделано или построено - они перечислят. Если спросишь, почему тогда Джаткамбаев ему враг, они толком не смогут объяснить. Все по-старому: та же заигранная пластинка, ничего нового, ни цели, ни планов на будущее. Друг друга использовали: некоторые чтобы сохранить свои трудовые места, а другие показали себя. В этой чехарде под названием "Курултай" оказались соучастниками простые люди. Да, несколько лет назад было написано обращение на имя Главы РА А.В. Бердникова и на имя Президента РФ Путина В.В. о том, что в районе закупается в большом количестве оружие алтайцами и казахами. Но все это при проверке не подтвердилось. Люди прятались, когда велись допросы, их тогда также использовали обманом. От имени этого Курултая тоже написаны обращения на имя главы Республики Алтай. Шутим с огнем, нам всем надо измениться, и казахам, и алтайцам, а то нам помогут измениться. Все время жалуемся, ищем "старшего брата" - заступника, сами ничего не можем, стыдно мне за моих земляков.

- Призываете народы объединиться, и чтобы во главе стоял Ауельхан Жазитович?

- Нет. Я не агитирую. Не говорю, что Ауельхан Жазитович...Не надо раздувать это всё. Мне какая разница, кто там сидит. Если за него проголосовали более пятидесяти процентов жителей района и половина из них алтайцы, значит, он лидер. Тем не менее, есть конкретные дела, а не слова и домыслы, которые говорят в пользу или против Джаткамбаева.

- Вы тоже были против Джаткамбаева, и у вас всегда был свой кандидат на выборах на главу района.

- Да, каждый думает по-своему, действительно, я был против него как кандидата на главу района, я агитировал за другого кандидата, за своего. Ауельхан Жазитович победил - значит, был убедительнее всех, кто баллотировался на главу района. Как лидер казахов он для них делает много и сделает наверно еще многое. Я считаю, что он теперь другой человек, не такой, каким был раньше. Как говорится: Великий подвиг- это увидеть свои ошибки и исправить их, здесь он нас тоже "умыл". Они живут, думая о будущем, помогая друг другу, а мы роемся в прошлом. Мы в разных реалиях.

Алена Еремина