Жители Ортолыка опасаются, что виновник смертельного ДТП уйдет от ответственности

29 июля 2016 года в ночное время в с.Кош-Агач Солтанов Олжас Сатжанович, управляя автомобилем "Тойота Хайлендер" с госномером О 272 АЕ 04, принадлежащим Солтанову Кураму Жанажоловичу - деду Олжаса, превысив скорость свыше 100 км/час выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на мотоциклы. Мотоциклист Мадяев Р.Е.и пассажир Акчалов М.В. 21-летние парни от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время следственные органы закончили расследование и передали дело в суд для рассмотрения по существу. Солтанову О.С. предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ. Он находится под домашним арестом в доме родителей. Отец - Солтанов Сатжан Курамович работает начальником Управления казначейства по Кош-Агачскому району. Дед - Солтанов КурамЖанажолович работает управляющим Пенсионного фонда по Кош-Агачскому району. Мать Олжаса работает руководителем финотдела администрации Кош-Агачского раойна. Солтанов Олжас в момент совершения ДТП учился в Барнаульском юридическом институте МВД РФ, являлся действующим сотрудником полиции.

Родители погибших юношей опасаются, что он не понесет никакого наказания. Он до суда находится под домашним арестом, а контора работников УФСИНнаходится в одном здании казначейства, где управляющим является отец Олжаса.

Несколько раз продлевался срок домашнего ареста, суды мнение потерпевших об изменении меры пресечения оставляли прежней. Представитель потерпевшего обжаловал решение Горно-алтайского городского суда в Верховный суд, но те тоже проигнорировали мнение потерпевших и оставили его под домашним арестом.

В данный момент у Солтанова О.С. все привилегии. Потерпевшие, родственники и жители села Ортолык Кош-Агачского района опасаются, что Солтанов О.С. избежит наказания, так как он надеется на своих "всемогущих" родственников, которые всякими правдами и неправдами, используя свои связи, дадут возможность избежать наказания. Родственники и потерпевшие опасаются того, что, являясь сотрудником полиции, Солтанов О.С. не понесет никакого наказания, а ведь он убил двух молодых людей, которые только начали жить. Смерть этих ребят на тот момент взбудоражила общественность, об этом писали в соцсетях.

Односельчане погибших надеются на справедливый приговор.