Сотни сайгаков погибли в Монголии из-за чумы

Число антилоп-сайгаков, погибших из-за чумы крупного рогатого скота в Западной Монголии, достигло 900 особей, говорится в материалах Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии. Туши умерших сайгаков обнаружены на территории девяти округов двух западных провинций Монголии - Ховд и Говь-Алтай. По словам экспертов, причиной гибели этих диких животных в большом количестве является чума.

Администрации этих двух провинций ввели карантин и проводят повсеместную дезинфекцию.

Кроме того, патрульная полиция следит за браконьерской добычей диких животных, включая стада антилоп-сайгаков, сообщает сайт "Синьхуа Новости.

На экстренном совещании правительство Монголии попросило оказать международную помощь для предотвращения распространения чумы крупного рогатого скота среди диких животных.