Работники Кош-Агачской детской школы искусств пожаловались главе республики на власть в районе

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай Бердникову А.В

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Уважаемый Александр Васильевич!

Мы, коллектив МКОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ» просим Вас защитить нас от преследования со стороны Главы администрации МО «Кош-Агачский район» Джаткамбаева А Ж. Не возможно работать спокойно, постоянные угрозы, давки.

Все время со стороны Администрации МО «Кош-Агачский район» и отдела культуры Администрации МО «Кош-Агачский район» поступают претензии, что работники ДШИ не отрабатывают часы и нет результатов работы. Хотим Вам изложить, что преподаватели отрабатывают 18 часов в неделю и по расписанию занятия ведутся.

В 2016 году ДШИ стал лучшим учреждением культуры Республики Алтай среди детских школ искусств и победителем конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования в России» в номинации «Лучшая детская школа искусств России-2016», наш директор удостоен медали «Лучший директор года-2016». Мы считаем, что все это результат работы преподавателей и коллектива школы. В 201б г. все преподаватели прошли аттестацию на высшие категории в Министерстве культуры РА.

В 2015 году на основании Распоряжения Администрации МО «Кош-Агачский район» №311 от 07.08.2015 г. «О приостановлении работы МКОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ» коллектив отправили на пять месяцев на принудительный отпуск с сохранением 60% заработной платы. В это время у работников появились задолженности по кредитам, финансовые трудности в семье (оплата за учебу детей, питание и пр.) и вот возникает вопрос, куда тратятся сэкономленные деньги?

В 2017 году в детской школе искусств сократили три штатных единицы.

В детской школе искусств постоянные поверки, на сегодняшний день проходим двенадцатую по счету проверку. Кто только нас не проверял: Министерство образования, Министерство культуры, Администрация МО «Кош-Агачский район», финансовый отдел МО «Кош-Агачский район», УБЭП ит.д.

1. АКТ о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности МКОУ ДОД «Детская школа искусств» МО «Кош-Агачский район» от 05.06.2015 года.

2. Справка по соблюдению трудового законодательства по введению кадрового делопроизводства и оплаты труда в МБОУ «Детская школа искусств» от 07 11.2014 года.

3. Справка по соблюдению трудового законодательства в части кадрового делопроизводства в МКОУ «Детская школа искусств» от 03.06.2015 года.

4. Акт проверки МБОУ ДОД «Детская школа искусств» МО «Кош-Агачский район» №14-пвп/14 от 02.10.2014 г.

5. О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 25.10.201б г. №1587

6. Справка по проверке Отдела культуры МО «Кош-Агачский район» от 28.11.2016 г.

7. О проведении документарной проверки юридического лица от 25.10.2016г №1588.

8. Акт проверки Министерством образования и науки РА юридического лица №50-вдп/16 от 26.10.201б г.

9.Акт проверки Министерством образования и науки Республики Алтай №54-ввп/16.

10. Акт №26 внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности МКОУ ДОД «Детская школа искусств» от 20.12.2016 г.

11.Акт внеплановой проверки МКОУ ДОД «Детская школа искусств» от 30.12.201б г.

Постоянно поступают предложения со стороны главного специалиста Отдела культуры Администрации МО «Кош-Агачский район» Б.А Джаткамбаевой о том, чтобы сократить штаты директора или заместителя директора по УВР. В образовательном учреждении нигде не прописано, что не должно быть заместителя директора по УВР или директора. Все это исходит от личной неприязни главы Администрации МО «Кош-Агаский район» Джаткамбаева А.Ж. к нашему директору Саланханову Р.В.

Наш директор Саланханов Роман Владимирович за все время работы директором зарекомендовал себя только с хорошей стороны, ответственный, надежный, создал дружный, сплоченный коллектив. Он как руководитель доказал, что способен принимать решения в трудных ситуациях и нести ответственность за результат своей деятельности. Роман Владимирович проявил себя как высококвалифицированный специалист в области культуры, хорошо знающий законодательство РФ. К исполнению должностных обязанностей относится добросовестно и ответственно. При решении сложных вопросов проявляет самостоятельность и оперативность. Старательный в выполнении распоряжений руководства. Обладает организаторскими способностями, пользуется авторитетом у коллег и сотрудников смежных подразделений. Требователен к себе и подчиненным. Умеет находить нестандартные подходы к решению задач, стоящих перед подразделением, творчески подходить к делу.

В связи с изложенным просим Вас разобраться со сложившейся проблемой коллектива ДШИ, хотелось бы получить от Вас письменный ответ.

Коллектив МКОУ ДО "Кош-Агачская ДШИ"

Под письмом одиннадцать подписей

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*Орфография и стилистика автора сохранены