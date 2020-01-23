Межнациональный конфликт в Кош-Агачском районе обостряется

Полномочному представителю Президента РФ в Сибирском федеральном округе Меняйло С. И.

Уважаемый Сергей Иванович!

Доводим до Вашего сведения, что 25 декабря 2016 года в селе Кош-Агач прошел открытый Курултай алтайского народа Кош-Агачского района Республики Алтай, где единогласно принято решение о повторном обращении к Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову по поводу дискриминации прав и нетерпимости к лицам алтайской национальности со стороны Главы МО «Кош-Агачский район» А.Ж. Джаткамбаева.

Обращаем Ваше внимание, что все доводы, изложенные в первичном обращении от 12 ноября 2016 года в ходе проведения курултая нашли свое подтверждение. Так как к лицам попавшим под гнет главы района, каких-либо претензий и замечаний со стороны работодателя при проведении многочисленных проверок не было выявлено. Это подтверждает, что данные лица были подвергнуты дискриминации по признакам национальной принадлежности. Кроме того, помимо политики и конкретных действий, направленных на угнетение алтайцев, добавляется вопрос демонстрации религиозного превосходства, которая выражается в трансляции молитвы через громкую связь в мечетях Кош-Агачского района, что противоречит мировоззрению алтайского народа и грубо ущемляет право на вероисповедание алтайцев. Стоит отметить, что одной из причин обострения межнационального разногласия, является проблема «громкой связи», которой раньше не было.

То, что вся целенаправленно проводимая антиалтайская политика исходит именно со стороны главы района А.Ж. Джаткамбаева ни у кого уже сомнений не вызывает. Факт его нетерпимого отношения к лицам алтайской национальности зафиксирован на аудиозаписи, которая была записана при проведении заседания общественного совета, где в ходе обсуждения вопроса о Курултае алтайского народа звучали такие фразы: «не признаю Курултай алтайского народа», и что он может их «послать», и что «это не курултай, а кучка людей», он бы «собрал больше». Данные его высказывания в адрес единственного в районе общественного движения алтайского народа, а равно ко всем алтайцам грубо оскорбили и унизили чувство национального достоинства и гордости алтайского народа. Данные высказывания с элементами пропаганды исключительности и превосходства по признаку национальной принадлежности, безусловно, привели к возбуждению национальной розни в районе.

На основании вышесказанного выражаем недоверие к Главе МО «Кош-Агачский район» Джаткамбаеву А.Ж. Просим Вас принять меры по пресечению корня зла межнациональной розни путем привлечения главы района к ответственности перед законом. Возлагаем на Вас особые надежды по принятию конкретных мер реагирования вплоть до одобрения и инициирования вопроса о досрочном удалении А.Ж. Джаткамбаева в отставку.

Председатель Курултая У.А. Князев

P.S. В ходе обсуждения вопроса о громкой связи в мечетях района выступили присутствовавшие на Курултае общественные лидеры казахской диаспоры - Президенты Республиканской и районной общественных организаций Солтанов Токтаул Стаханович и Джанабилов Тлеухан Серкешевич, которые публично обещали решить данный вопрос положительно в пользу алтайского народа. Но, как нам известно, 6 января 2017 года прошел Курултай казахской диаспоры в селе Кош-Агач, где данный вопрос не обсуждался и, к сожалению, все идет по старому руслу. Стоит отметить, что на неоднократные обращения на имя А.В. Бердникова по поводу разногласий по признакам национальной принадлежности в Кош-Агачском районе гарант соблюдения Конституции РА самоустранился.