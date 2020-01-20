Пожарные села Кош-Агач спасли граждан Монголии, у которых в 40-градусный мороз на трассе сломалось авто

19 января в 21:25 на Чуйском тракте в 40 км от села Кош-Агач, произошла поломка легкового автомобиля с жителями Монголии, возвращавшимися на родину. Водитель и три пассажира оказались ночью на трассе в 40-градусный мороз, пишет сайт ГУ МЧС по РА.

О ситуации в пожарно-диспетчерскую службу сообщил проезжавший мимо автомобилист. Незамедлительно на помощь к замерзающим людям выехала оперативная группа пожарно-спасательной части №12 с. Кош-Агач.

Пожарные оказали гражданам необходимую помощь, отогрели в служебном автомобиле, напоили горячим чаем, доставили в с. Кош-Агач и помогли устроиться в гостинице. Также была оказана помощь в транспортировке сломавшегося автомобиля.