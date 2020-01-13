Директор школы в Кош-Агаче обратился в прокуратуру с жалобой на руководство района

Я, Саланханов Роман Владимирович работаю директором МКОУ ДО "Кош-Агачская ДШИ", обращаюсь к Вам по поводу преследования по национальному и политическому мотиву со стороны Главы МО "Кош-Агачский район" Джаткамбаева А. Ж., которое выражается в следующем:

Так, начиная с 2014 года, я подвергаюсь многочисленным искусственным проверкам инициированным главой района, в том числе и с привлечением органов МВД (УБЭП), несколько проверок со стороны Министерства образования, Министерства культуры, Министерства экономического развития, Роспотребнадзора, противопожарной и налоговой инспекции, социального страхования, многократных проверок финансового, юридического отделов муниципалитета. В ходе проверки и исследования каких-либо нарушений не выявлено. Кроме того, я подвергаюсь постоянному психологическому, моральному, публичному давлению со стороны главы района при каждом удобном случае, при проведении разного рода совещаний, сопровождающихся грубыми, оскорбляющими и унижающими честь и достоинство высказываниями.

Например, при прокуроре Морозове Б.В. Джаткамбаев обозвал меня уголовником, якобы я собрал банду уголовников в ДШИ, также высказывался, что я использую в личных целях бюджетные деньги школы. На последнем заседании общественного совета глава района публично провел параллель между Министром экономики России Улюкаевым и мною, прямо ориентируя мысль о том, что меня надо вслед за ним уволить. Тут же он заявил, что я работаю на трех-четырех работах и получаю 90 тысяч рублей, что не является правдой.

12 января 2017 года я получил очередной акт внеплановой проверки МКОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ» от отдела правовой работы администрации МО "Кош-Агачский район", где якобы выявлены нарушения.

Особо отмечаю, что все высказывания главы района в мой адрес голословны и не соответствует действительности. По всем показателям моей профессиональной деятельности и по результатам качества работы, возглавляемой мною организации претензий ко мне со стороны работодателя нет. Истинной причинной гнета, которому я подвергаюсь, на мой взгляд, является ненависть и нетерпимость по признакам национальной и политической принадлежности, а все формальные претензии ко мне не более как ширма. Вескими аргументами в пользу данного умозаключения может послужить моя открытая и гласная критика по поводу высказываний супруги главы района, главного специалиста отдела культуры, оскорбляющих и унижающих национальное чувство алтайского народа (о члене правительства PA Екеевой Н.М., например, она сказала, что она дочь алкаша, что алтайцы бессовестные, украли у казахов домбру, переделав на топшур и т.п.)

Также глава района поставил ультиматум начальнику отдела культуры Челтуевой Г.Я., чтобы она уволила меня, иначе он ее уволит. В настоящее время Челтуева Г.Я., находясь на больничном, уволена, т е. назначен другой начальник отдела культуры. Аналогичный случай был и с бывшим руководителем культуры Молчоевым P.H.

На основании вышесказанного прошу Вас, принять действенные меры прокурорского реагирования по подтверждению правдивости изложенных мною фактов и защитить меня от противоправных мер со стороны Джаткамбаева А.Ж. Дополнительно сообщаю, что в случае обнаружения какого-либо состава преступления, готов сотрудничать и предоставить показания с доказательной базой.

Саланханов Р.В.

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Письмо направлено прокурору Кош-Агачского района Бадину В.Н.