Кош-Агачский курултай добился своего: супруга А.Ж.Джаткамбаева попала под сокращение

В прошедшее воскресенье 25 декабря состоялся очередной курултай алтайцев Кош-Агачского района. Основным вопросом повестки дня было рассмотрение результатов обращений к органам власти по поводу притеснений на национальной почве, принятых на прошлом курултае.

Решением Тос Торгоо отмечалось, что атмосфера в коллективе отдела культуры района крайне накаленная по причине постоянного давления и систематического преследования на обратившихся в Тос Торгоо Курдяпову Т.М., Талкыбаеву Л.Я., Саланханова Р.В., Керексибесову Ч.А., Параеву Д.Ю. со стороны главного специалиста отдела культуры Кош-Агачского района Джаткамбаевой Бесайдар Алашевны, фактически управляющей отделом. Из-за возникших разногласий артисты Кош-Агачского района алтайской национальности в составе творческой делегации для проведения Дней культуры Кош-Агачского района в Горно-Алтайске отказались от выезда, объявив бойкот.

Администрация района косвенно признала свою вину, сократив должность Джаткамбаевой Б.А. Все обратившиеся с жалобой на ее действия, сохранили свои рабочие места, о чем и было поведано на курултае.