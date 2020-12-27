В Кош-Агачском районе создали Общественный совет при Сайлюгемском

При Сайлюгемском парке создан Общественный совет. В его состав вошли главы сельских поселений Кош-Агачского района, представители муниципалитета, турбизнеса, авторитетные местные жители или аксакалы, как называют их в Кош-Агаче. Таким образом, спектр интересов, представленных в Совете, охватывает интересы всего населения района, отмечает сайт нацпарка.

Прежде чем приступить к основным вопросам повестки, члены Общественного совета ознакомились с ключевыми направлениями деятельности парка. Сергей Пищулин, директор Национального парка «Сайлюгемский», рассказал о том, что на самом деле представляет собой учреждение и ответил на ряд острых вопросов, которые сейчас волнуют многих жителей района. Сайлюгемский парк воспринимается как закрытая территория для проведения коммерческой охоты для состоятельных туристов. Возможность спортивной и любительской охоты и рыбалки прописана в Уставе о национальных парках - на территории Сайлюгемского эти развлечения запрещены. Между тем выявляются факты браконьерства. В этом году инспекторами парка было выявлено 26 нарушений, среди них случай отстрела козерога и аргали. Совместно с пограничной службой и сотрудниками РОВД в обоих случаях задержаны туристы, пособниками которых являлись местные жители. В этом направлении необходимо работать Общественному Совету – необходима разъяснительная работа. Сотрудничать с туристами можно и без огнестрельного оружия. Парк дает возможность для реализации сельхозпродукции и сувениров, привлекает к сотрудничеству гидов-экскурсоводов, прокат лошадей, организация этно- и познавательного туризма - при этом обучающие семинары, проводимые парком, доступны для каждого. «Сайлюгемский» готов сотрудничать с местными туроператорами.

Научная и охранная деятельность парка – сегодня есть серьезные результаты по этим направлениям. Определена точная численность снежных барсов на территории парка – 19, еще 5 обитают за ее пределами. Уточнена численность аргали – 1200, большая часть которых – в Сайлюгеме. Еще год назад «волчатниками» и браконьерами на хребте Чихачева алтайские горные бараны истреблялись беспрепятственно. Сейчас ситуация изменилась. Популяция вновь начала увеличиваться. Хотя это не территория парка. Риск встретиться с сотрудниками отдела охраны стал определяющим.

Не только основные виды парка, манул, кабарга, сайлюгемский медведь – также будут под защитой парка. Во время заседания поступило предложение от главы Ортолыкского сельского поселения Анатолия Яданова запретить на три года охоту на все виды животных в национальном парке. Инициатива будет направлена на рассмотрение в профильное министерство.

Научные сотрудники Сайлюгемского установили причину участившейся слепоты козерогов. После проведенных исследований совместно с Центром пантового оленеводства выяснилось, что дикие животные заразились от домашних микоплазмозом. Причина – пребывание на одной территории. Сейчас ученые ищут способ, как спасти козерогов от верной гибели без ущемления интересов местных жителей, традиционно использующие эти местности для выпаса скота.

На этом заседании представители Общественного совета получили ответ на главный вопрос: в ближайшей перспективе Сайлюгемский парк не планирует расширять существующие территории. Площади, находящиеся в ведении природоохранного учреждения, не изъяты из сельскохозяйственного оборота. Границ не существует и они не на замке, подчеркнул Сергей Пищулин.

Денис Маликов, заместитель директора по науке, научной деятельности и мониторингу Сайлюгемского парка:

«Предложение о создании охранной зоны исходит от федерального центра. Этот вопрос будет решаться 2017 году. В свою очередь, мы должны быть готовы к этой ситуации, поэтому рассматриваем все предложения по охранной зоне. Для этого мы должны выслушать всех, в первую очередь, местных жителей. Но со стороны Сайлюгемского парка вопрос по расширению территории парка закрыт».

А вот судьба резервата «Силхэм - Сайлюгем» практически решена. Трансграничная российско-монгольская ООПТ будет создана в рамках подписанного в 2015 году Соглашения между Сайлюгемским парком и Дирекцией ООПТ Монголии. Цель международного резервата – изучение и сохранение численности аргали.

Татьяна Яшина, заместитель директора Катунского природного биосферного заповедника, поделилась опытом и пояснила: не стоит путать резерват с резервацией. На базе Катунского заповедника и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан) 15 лет назад был создан первый в России трансграничный резерват. За это время не пострадало ни одно животное, не ущемлены и права людей, заверила она. «Если хочешь сохранить природу - сохрани ее вместе с местным населением», - отметила Татьяна Яшина.

На первом заседании рассмотрено Положение о Совете, избран председатель, обсуждались план работы и совместные мероприятия на 2017 год. Единогласным решением председателем назначен Леонард Таханов, начальник Отдела развития территории традиционного проживания коренного малочисленного народа - теленгитов, начальник Отдела природного парка «Зона покоя Укок». «Мы должны регулировать конфликтные ситуации между Сайлюгемским парком и местным населением», - отметил он после избрания. Следующее заседание запланировано на февраль, встречи будут проводиться ежеквартально. Основная тема следующей встречи Совета - вопрос об охранной зоне.

В состав Общественного совета вошли:

1. Кенжебай Камитов, глава Теленгит-Сортогойского сельского поселения

2. Анатолий Яданов, глава Ортолыкского сельского поселения

3. Вениамин Ундулганов, глава Чаган-Узунского сельского поселения

4. Еркин Бурбуев, глава Мухор-Тархатинского сельского поселения

5. Александр Манаспаев, глава Джазаторского сельского поселения

6. Тлеукабыл Ибраимов Адельканович, глава Жана-Аульского сельского поселения

7. Артур Кордоев, глава Кызыл-Ташского сельского поселения

8. Роберт Кыдатов, депутат Совета депутатов с. Новый Бельтир

9. Николай Якпунов, депутат Кош-Агачского районного совета депутатов

10. Татьяна Яшина, заместитель директора Катунского природного биосферного заповедника

11. Алексей Грибков - эколог, г.Барнаул

12. Ырыс Ялбаков, учитель Ташантинской СОШ

13. Альберт Каменов – предприниматель, с. Джазатор

14. Андрей Сопо, предприниматель, с. Курай

15. Кадырбек Нурсалиев , пенсионер, с. Тобелер

16. Серикбол Есимов, пенсионер, с. Кош-Агач

17. Борис Бидинов, глава Кокоринского сельского поселения

18. Дьяркын Енчинова, специалист отдела строительства, земельно-имущественных отношений МО "Кош-Агачский район"