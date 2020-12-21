"Аникс" "свернул" торговлю в Кош-Агаче… и нацелился на "Шёлковый путь"

Два магазина "Аникс", открывшиеся в Кош - Агаче чуть более двух лет назад, свернули торговлю, объявив о распродаже продукции. С 17 по 23 декабря администрацией торговой сети было запланировано распродать скоропортящиеся и ряд других продуктов питания со скидками от 15 до 40 процентов.

Ажиотажа среди людей объявление о распродаже не вызвало. 18 декабря в залах обоих филиалов была скуплена практически вся алкогольная продукция, колбасные изделия и рыба. Работа пекарен, расположенных внутри магазинов, к тому времени была полностью остановлена.

Как говорят сотрудники обеих торговых точек, весь персонал, большая часть которого - жители района, получили расчёт, и возобновление работы магазинов "Аникс" не предвидится. Эту торговую точку посещали не только жители улиц, располагающихся недалеко от него, но и проезжие, так как он находился в непосредственной близости к федеральной трассе. Число покупателей в данной точке значительно не уменьшилось даже после открытия магазина "Мария - РА" в центре села Кош - Агач.

О причине закрытия магазинов "Аникс" официально не сообщалось, на официальном сайте торгового дома также нет никакой информации об этом. Как известно, торговый дом "Аникс" не имеет своих зданий для магазинов, аренда за помещения, предоставленные одним из местных предпринимателей, составляла более 100 тысяч рублей в месяц за эксплуатацию каждого. Могла ли стать завышенная арендная плата поводом для закрытия обоих магазинов? Конечно, это маловероятно. Хотя не секрет, что за последние месяцы в одном только районном центре объявили о ликвидации и прекратили работу не менее 10 предприятий. Среди них три аптеки и множество мелких и достаточно крупных магазинов. Параллельно открываются новые аптеки и магазины.

Уже весной текущего года торговая сеть "Аникс" стала искать своих оптовых покупателей за рубежом: как сообщается на официальном сайте ТД, "31 марта торговый двор "Аникс" принимал деловую делегацию из КНР. Благодаря своему распределительному центру в Новоалтайске "Аникс" может выступить посредником в торговле с Китаем. По итогам встречи стороны сошлись на том, что распределительный центр алтайского предприятия имеет ресурс для того, чтобы в дальнейшем развиваться как таможенный склад.

Всего из Китая приехали 12 гостей, группа состояла из двух частей: представители власти со стороны Республики Алтай и Китая, а также представители бизнеса - трех китайских торговых компаний. Поездку делегации организовала Торгово-промышленная палата Республики Алтай.

"У нашей компании много торговых точек работает в этом регионе, так что встречу делегации организовали совместными усилиями, - пояснил Евгений Жаворонок, директор по логистике компании "Аникс". Присутствовал в том числе министр торговли КНР по Алтайскому округу. Также были представители парткома уезда Чин Хэй - это регион, который находится на "перекрестке" с Казахстаном, Россией и Монголией".

Шесть представителей были только от одной китайской компании "Синь Хао" (занимается логистикой КНР - Россия). Другие делегаты специализируются на широком ассортименте товаров - от продуктов до бетона. Распределительный центр "Аникса" заинтересовал их с точки зрения организации логистической системы в России через Западный Китай. Речь идет о маршрутах Китай-Казахстан-Россия или Китай-Монголия-Россия: они могли бы стать новым Шелковым путем. Китайская сторона заинтересована в приобретении российской продукции - в частности, алтайских сельскохозяйственных товаров. Также она рассматривает возможность кластерного распределения потоков международного товарообмена", - рассказал Евгений Жаворонок.

Распределительный центр "Аникса" работает с 2014 года и входит в пятерку крупнейших распределительных центров Сибири. Он находится на 2 гектарах земли и занимает 16 тысяч квадратных метров. На нем расположен так называемый склад "сухих товаров" и режимный склад с отсеками, где температура поддерживается от -20 до +5 градусов.

Также на предприятии есть собственная фасовка сахара и замороженной продукции. Рядом расположена ветка железнодорожных путей. Автоматизация центра работает по логистической системе адресного хранения. Гости из КНР проявили живейший интерес к каждому аспекту работы комплекса во время экскурсии. Сегодня у распределительного центра есть свободные ресурсы для работы с партнерами (на эти цели могли бы работать 40% мощностей центра). В том числе - зарубежными. На данный момент услугами центра пользуются сеть магазинов "Аникс" (85 из 186) и его франчайзинговая сеть "Корзинка" (26 из 168). Его конёк - принимать объем продукции в большом количестве, распределяя ее затем по множеству точек на Алтае, а также в Новосибирске и Кемеровской области. Центр изначально строился "на перспективу" - для развития в качестве распределительного склада. Потенциал есть, в частности, в привлечении компании "Синьхао", у которой сегодня уже есть контракты, связывающие Москву и Китай.

Дорога, которая необходима для активной торговли России и Китая, сейчас достраивается, осталось всего 150 км неасфальтированного пути. Также государствам для развития внешнеэкономических отношений предстоит разрешить ряд таможенных нюансов. Именно поэтому важны встречи заинтересованных сторон. Российско-китайские переговоры в "Аниксе" были призваны обозначить возможность дальнейшей договоренности.

По итогам встречи у сторон появились обоюдные намерения по взаимодействию в области логистики. Представители Торгового двора "Аникс" обменялись контактами с коллегами из КНР. И теперь они приложат дополнительные усилия к тому, чтобы государства договорились между собой в плане строительства нужной дороги и изменения ряда моментов в законодательстве. Если это случится, выгоду получат и местные производители, и покупатели: благодаря работе без посредников, они получат лучшую цену на товары".

PS: 19 декабря в Новоалтайске, там, где как раз располагается склад ТД "Аникс" открылся новый магазин "Мария - РА", в Кемеровской области открылся очередной филиал "Розницы - К 1" 16 декабря, на день раньше - в одном из сёл Алтайского края. В прошлом месяце были открыты ещё несколько магазинов этой сети в разных городах и сёлах Алтайского края и Кемеровской области.

Будет сказать кстати, что алтайская сельскохозяйственная продукция - один из главных профилирующих поводов для создания торговых объектов, в пример можно привести многообещающие договорённости после открытия магазина "Мария - РА" в Кош - Агаче с главой этой торговой сети А. Ракшиным об оборудовании в нём холодильных установок для хранения и реализации мясной продукции, произведённой сельскими хозяйствами Кош - Агачского района. В то же время главой района А.Ж. Джаткамбаевым были оглашены планы на будущее, в которых сельскохозяйственную продукцию местных фермеров сможет приобрести каждый желающий в любом магазине торговой сети "Мария - РА" в независимости от региона. До настоящего времени ни один из пунктов данного обещания исполнен не был.