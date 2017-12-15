«Не садили, не ухаживали, а пришли и срубили»

В редакцию обратилась жительница дома №26 по улице Алтайской. Женщину взволновала рубка деревьев непосредственно под ее окнами.

- Что вообще происходит, почему рубят елки прямо у нашего дома? Они никому не мешают, зимой мы туда кормушки вещали, украшали немножко к праздникам. У нас там и так с растительностью не очень. Я знаю, что по осени, перед выборами, одна бабушка с пятого этажа жаловалась тогда еще депутат Нечаеву — мол, опасается, что елки ей в окно упадут... Ну так им до пятого-то этажа еще расти и расти было! И вообще, может быть, надо было спросить мнения других жильцов? Приехали, две елки срубили. И вот сейчас, несколько дней назад – снова приехали, минус три дерева. Я вышла, спросила, кто дал распоряжение, мне показали какую-то бумагу, я не разобрала, чья подпись. Домком, как я потом выяснила, тоже ничего не знает, кому эти деревья помешали. Теперь все валяется, сами елки увезли, а сучья все — у дома, грязь. Рубщики еще сказали — мол, ну, дети в школе порадуются. Да такие елки кто ставит-то на праздник? Они старые, корявенькие. Не садили, не ухаживали, а пришли и срубили... И никого не спросили.

А вот такое сообщение мы нашли в комментариях на сайте «Новости Горного Алтая».

"Зеленый Вчера в 22:12

На Мебельной, на пустыре, где будут строить школу №7 Росли 5 больших елей. В среду срубили 3 ели. Видно городу дров не хватает на отопление. Или на площадь повезли на кранах. Зачем в тайгу то ехать - срубил ели в центре города и всех делов то.

А каково жителям Мебельной? Все деревья по берегу в 2015-16г. Облогин срубил. Живем как в пустыне. В ветер пыль несет, как в Гоби или Сахаре. Балконы всегда в пыли — мыть бесполезно. Куда смотрит природоохранная прокуратура?

Оставшиеся ели и пяток ив надо сохранить, кровь из носа, для школьников. А то будет стоят опять школа без зелени. От жары негде постоять будет родителям.

Спасибо администрации города за заботу о людях. Гнать бы всех метлой поганой оттуда за такую работу."