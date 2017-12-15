Депутаты Горно-Алтайска утвердили бюджет и перенесли дату конкурса на замещение должности главы администрации

14 декабря в администрации города под председательством мэра города Юрия Нечаева состоялась четвертая очередная сессия Горно-Алтайского городского совета депутатов, на которой было рассмотрено два вопроса. С докладом «О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» выступила начальник финансового управления администрации города Инна Зимина. В обсуждении проекта бюджета приняли участие 5 депутатов от различных фракций, отмечается на сайте мэрии.

Завершая обсуждения, первый заместитель главы администрации города Ольга Сафронова поблагодарила депутатов за активное участие в обсуждении бюджета, а также отметила, что «бюджет формировался в жестких условиях, связанных с наличием муниципального долга и обязательств по его обслуживанию, в условиях, когда темпы роста расходов значительно превышают темпы роста доходной части. Но, за счет проведенной ранее работы по снижению административных расходов и расходов по уплате процентов по кредитам, сокращения кредиторской задолжности, удалось сформировать главный финансовый документ, который обеспечит стабильную деятельность городских учреждений и выполнение всех муниципальных обязательств», - сказала первый вице-мэр.

Ольга Александровна подчеркнула, что важнейшей задачей органов власти города является принятие действенных мер по увеличению собственной налоговой базы, проведение взвешенной долговой политики, направленной на уменьшение муниципального долга, обеспечение эффективного расходования городского бюджета исходя из имеющихся возможностей.

По итогам голосования из 17 присутствующих депутатов, 14 – проголосовали «за», 2 – «против», 1 – «воздержался». Учитывая мнение большинства депутатов, бюджет был утвержден.

Кроме того, депутаты внесли изменения в пункт 2 решения Горно-Алтайского городского совета депутатов от 26 октября 2017 года № 2-9, перенеся дату проведения конкурса на замещение должности Главы администрации города Горно-Алтайска с 25 января 2018 года на 26 декабря 2017 года.

Данный вопрос был вынесен на сессию мэром города Юрием Нечаевым, который пояснил: «Конкурс на замещение должности Главы администрации города Горно-Алтайска объявлен решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 октября 2017 года № 2-9 . Указанным решением определены дата и время его проведения – 25 января 2018 года 10:00 часов. Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 октября 2017 года № 2-9 также был установлен срок подачи документов на участие в конкурсе до 15 ноября 2017 года. После окончания приема документов, четверо человек предоставили заявления на участие в конкурсе в установленный срок. В последующем один из кандидатов отказался от участия конкурсе. Конкурсная комиссия осуществила проверку представленных комплектов документов, по результатам которой было принято решение о допуске 2 кандидатов к участию в конкурсе, одному кандидату отказано в допуске к участию в конкурсе ввиду предоставления им неполных и недостоверных сведений», - рассказал мэр города. «Конкурсная комиссия готова перейти к самой процедуре проведения конкурса, осуществляемой в форме индивидуального собеседования с кандидатами, в ходе которого кандидаты ответят на вопросы конкурсной комиссии и изложат свои предложения по программе развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в рамках полномочий Главы администрации города Горно-Алтайска. Поскольку все проверочные мероприятия завершены, целесообразно перенести дату проведения конкурса на более ранний срок с 25 января 2018 года на 26 декабря 2017 года», - предложил Юрий Нечаев.