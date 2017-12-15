Работы по восстановлению нарушенного водоснабжения завершены

Администрация города Горно-Алтайска сообщает, что работы по восстановлению нарушенного водоснабжения из частных водяных скважин, колонок в результате проведенных работ по углублению русла реки Майма окончены.

В результате осуществлены работы по бурению 47 скважин по улицам Барнаульская, Шелковичная, Шукшина, Дорожная и по переулкам Шукшина, Дорожный, Мельничный и оказана материальная помощь на приобретение 42 насосных станции. На общую сумму 2 430 544 рублей.

Напоминаем, что к категории лиц, имеющих право на получение единовременной материальной помощи относятся: малообеспеченные семьи с детьми, граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка – инвалида, вдовы (вдовцы) участников ВОВ, мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, являющиеся ветеранами труда или боевых действий.