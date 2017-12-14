Горожанин напродавал "добычу" с квартиных краж на 150 тысяч рублей

Прокуратура Горно-Алтайска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя города. Как рассказывает сайт ведомства, обвиняемый в феврале 2017 года, достоверно зная, что два его друга совершили ряд «квартирных» краж и разбойное нападение на территории Горно-Алтайска, трижды сбыл имущество, добытое преступным путем, стоимостью около 150 тыс. рублей.

Уголовным законом за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.