Серия игр «Что? Где? Когда?» завершилась в Горно-Алтайске

МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска» совместно с городским «Интеллектуальным клубом «Что? Где? Когда?» уже пять лет организуют чемпионаты для школьников, студентов и работающей молодёжи.

12 декабря прошла финальная игра осенней серии игр 2017 года «Что? Где? Когда?» В сезоне принимали участие десять команд. Четыре школьных: команда Гимназии №9 «Неестественный отбор», команда Лицея №6 «6*6», команда Гимназии №3 «Монолит» и команда Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса «ДиСфункция мозга». Шесть молодежных: команда «Олд Скул», команда «АДД», команда «Слабоумие и отвага», команда «Особое мнение», команда работающей молодежи «Ума палата» и сборная педагогов РГ им. В.К. Плакаса «ЛУНА».

Осенняя серия интеллектуальных игр стартовала с 18 октября и завершилась 12 декабря. Сыграно шесть игр, из них два синхронных турнира. На финальной игре в честь закрытия Года экологии часть вопросов была представлена Молодежным клубом Русского Географического Общества Алтайского Республиканского отделения. По итогам сезона победу одержали: среди школьных команд – команда «6*6», среди молодежных команд - команда «Ума палата». Лучшими игроками сезона признаны: среди школьных команд – Манзыров Айдар, участник команды «ДиСфункция мозга»; среди молодежных команд – Желябовский Иван, участник команды «Слабоумие и отвага». Поздравляем победителей и участников с хорошим сезоном и наступающими Новогодними праздниками!

Следующий сезон «Весна 2018» стартует в феврале. Для участия в нем, необходимо подать заявку организаторам. В заявке необходимо указать название команды, капитана команды и всех участников с местом работы или учебы, контактные данные.

Ждем Ваши заявки по адресу: пр. Коммунистический, 47; тел.: 2-57-97 или на эл. почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.