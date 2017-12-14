В Горно-Алтайске пройдут предновогодние сельхозярмарки

Предновогодняя республиканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет 23 декабря в трех микрорайонах республиканской столицы. Начало мероприятия в 9.00 часов, сообщает сайт правительства РА. Ярмарка пройдет на центральной площади города, на торговой базе ООО «Алтайторг» (ул. Ленина, 220), на прилегающей территории ТЦ «Западный» (пр. Коммунистический, 117).

На центральной площади будет представлена разнообразная продукция непосредственно от товаропроизводителей по ценам ниже рыночных: мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, сыры, масло сливочное, мед, а также другие товары, пользующиеся повышенным спросом населения.

Оптовые предприятия представят в широком ассортименте продукты питания социальной направленности, предприятия общественного питания - продукцию собственного производства. В ярмарке примут активное участие муниципальные образования республики, а также предприятия соседних регионов.

На ярмарках, организованных на торговой базе ООО «Алтайторг» и на прилегающей территории ТЦ «Западный», республиканские сельхозтоваропроизводители будут реализовывать мясо и мясопродукты. На всех ярмарках лесные хозяйства республики организуют продажу елок.

Детей, пришедших на ярмарку, с наступающим Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Сельскохозяйственные ярмарки в нескольких микрорайонах города проведут по поручению главы Республики Алтай Александра Бердникова. Так, у жителей Республики Алтай появилась возможность приобрести свежие продукты по доступным ценам, а у производителей - реализовать свой товар, минуя посредников.