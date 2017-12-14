Новости футбола

10 декабря традиционный турнир памяти А.Санашкина впервые в своей многолетней истории был проведён в Онгудае (Напомню, что ранее одно из самых массовых и популярных в Республике Алтай соревнование по мини-футболу неизменно проводилось в Горно-Алтайске, в спортивном зале Педагогического колледжа). В этом году в турнире приняло участие 20 команд, 5 из которых представляли столицу республики: "Бий", "Алтай-Атлетик", "Катунь", "Динамо" и "СпортИндустрия". Участники турнира были разбиты на 6 подгрупп по 3 команды в 4 подгруппах и в 2 группах играли по 4 коллектива. Напрямую в 1/2 финала выходили победители подгрупп, плюс путёвки в четвертьфинал получали 2 команды, занявшие в своих группах вторые места и имеющие лучшие показатели по результатам групповых матчей. Из городских команд на групповом этапе отсеялась лишь "Катунь", хотя по предварительному раскладу турнирного положения должна была выходить из своей подгруппы (в которой было 4 команды) как обладатель второго места. Остальные же столичные коллективы миновали и четвертьфинальную стадию, составив в итоге полуфинальные пары турнира, в которых острой борьбы, правда, не получилось. "СпортИндустрия" без особого труда со счётом 4:0 переиграла "Бий", "Динамо" же "раскатало" земляков из "Алтай-Атлетик" с ещё более неприличным счётом - 6:0.

Куда более интересным получился матч за 3 место, в котором "Бий" поначалу вёл в счёте- 2:0, но "Атлетик" нашёл в себе силы до конца игры устранить дефицит пропущенных мячей- 2:2 и лишь "благодаря" великолепной игре голкипера соперников Александра Тостаева уступил бронзовые медали в серии послематчевых пенальти.

Финальная игра началась с некоторым преимуществом "СпортИндустрии", дважды, при определённой доле везения, мог отличиться Артём Аларушкин, а затем динамовцы, выставившие на турнир прямо-таки "звёздный" состав (добрую половину которого, кстати сказать, из-за своей принадлежности к силовым структурам составляли как раз футболисты "СпортИндустрии", вынужденные в этот раз выступать против родной команды), инициативу перехватили. В общем, первый тайм 4:2- в пользу полицейских, итоговый счёт решающего матча 7:4- в ту же сторону. Первое место на этом престижном турнире занимает "Динамо", вторыми становятся игроки "СпортИндустрии", бронзовые медали- у "Бия", передовую четвёрку соревнований замыкает "Алтай-Атлетик".

Лучшим вратарём турнира был признан голкипер "Бия" Александр Тостаев, приз лучшего защитника получил капитан "СпортИндустрии" Андрей Анатпаев и лучшим нападающим стал форвард "Динамо" Алан Тадыров.

Вполне возможно, что в следующем году турнир памяти А.Санашкина снова вернётся в Горно-Алтайск и пройдёт в спортзале "Юный спартаковец", который с приходом нового руководства наконец-то вновь начинает открывать двери и для футболистов.

В связи с тем, что 3 тур Чемпионата Майминского района по зимнему футболу совпал по срокам с проведением вышеописанного мини-футбольного турнира и большое количество "майминцев" в составе различных команд выезжало в Онгудай, то 10 декабря в этом интересном первенстве состоялась лишь одна встреча. Впрочем, по своему накалу, зрелищности и остроте она вполне окупила и два несыгранных в туре матча.

Хотя когда с первых же минут "Ветеран" прочно взял инициативу в свои руки и Константин Упоров уже во второй атаке своей команды легко вывел ветеранов вперёд, показалось, что игра в этом поединке пойдёт в одни ворота. И, к счастью, первое впечатление оказалось ошибочным. Игроки Пивзавода довольно быстро взяли себя в руки, стали опасно огрызаться и в середине первого тайма Евгений Шубин, перехватив неточную передачу игрока обороны, прорвался с мячом по правому флангу до лицевой линии поля и сделал точнейший навес на своего однофамильца и уже Дмитрий Шубин сходу ударом головы вколотил ответный мяч в ворота "Ветерана"- 1:1!

Во второй половине встречи "МПЗ" хозяйничал на поле уже вовсю и отличную возможность выйти вперёд упустил Виктор Тырышканов, которому партнёры обеспечили комфортный выход один на один с вратарём противника. Но нападающий "МПЗ" затеял на скользком покрытии совсем ненужную в этой ситуации обводку и голевой момент был упущен. Через 5 минут в высоком прыжке ударом головы мяч в ворота, казалось, уже отправил Евгений Шубин, но когда голкипер "Ветерана" Владимир Квасов уже был не в состоянии помочь своей команде - в последний момент мяч из-под перекладины головой же вынес защитник. А затем голевая атака удалась вновь футболистам "Ветерана": уходящий за бровку мяч достал Роман Казанин, точной передачей в центр переправил его на оставшегося без присмотра Константина Штинникова и Костя без суеты точным ударом уложил мяч в сетку- 2:1! ( Справедливости ради надо отметить, что на момент контакта с ногой Казанина мяч всё-таки уже покинул пределы поля, но на счастье ветеранской команды арбитр матча этот сложный момент определить точно не успел). "МПЗ" заслуживал в этом матче хотя бы ничейного результата и за две минуты до конца игры как по нотам разыгранная пивоварами комбинация закончилась взятием ворот, 2:2- по признанию футболистов обеих команд, самый закономерный итог этого поединка!

Упустив на последних минутах матча победу, ветераны упустили тем самым и отличную возможность возглавить турнирную таблицу, вершину которой сенсационно занимают юниоры Майминской ДЮСШ. У обеих команд после сыгранных туров в активе по 4 набранных очка, но юные футболисты пока имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Хотя этот локальный успех пока достаточно условен- впереди больше половины всего зимнего Первенства и турнирную таблицу Чемпионата по ходу его развития, конечно, ждут большие изменения.

Следующий, 4 тур состоится в ближайшую субботу на майминском стадионе "Дружба" и будем надеяться, что на этот раз в нём будут сыграны все запланированные ранее календарные матчи.

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

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