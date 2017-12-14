«Зарплата только уменьшается»

На телефон «Народного корреспондента» позвонил горно-алтайский политический и общественный активист Федор Ваганов, работающий в автобазе «Медоавтотранс». Он рассказал следующее.

«Почему простой водитель получает девять с половиной тысяч рублей в месяц? Даже до 12 не доходит никогда. А Бердников уже рапортует, что у нас якобы в Республике Алтай средняя заработная плата 27 тысяч. Откуда это он взял? В АУ «Автобаза «Медавтотранс» водители получают 10-11 тысяч. Для взрослого мужика, для главы семьи это очень мало.

Бывшего нашего директора, вора, осудили. Сейчас министр поставил на его место финансиста. Мы думали, что будет заработная плата соответствовать тому, что заявлял Бердников во всеуслышание, но, к сожалению, такого не произошло. Наоборот, в худшую сторону идем.

Организация ведь не простаивает. Выиграли тендер на 2018 год, работаем, деньги в обороте есть. Но заработная плата только уменьшается. По неофициальной информации, вроде бы правительство выделило какие-то деньги, и «Медавтотранс» расплатился с долгами. В то же время запчасти мы покупаем за наличные, как раньше, а не по расчетному счету, где-то и в долг. Вряд ли такое было бы, не останься у автобазы долгов. Жаль, что по закону наш профсоюз не может заглядывать в базу финансовых операций, чтобы посмотреть, куда уходят деньги.

Кто знает, что там происходит в документообороте, если нам не могут сделать зарплатную распечатку, ссылаясь на какие-то «ошибки» в компьютере? Все это напоминает недавнюю историю с бастовавшими учителями. Для них деньги все-таки нашли, отговорившись ошибкой в программе или чем-то таким. Может быть и у нас такая же «небольшая неувязочка»?