Заметки дилетанта

Народ ликует: наконец-то Путин объявил, что снова хочет быть президентом! «Я хочу, чтобы вы жили лучше!» Но, господин президент! Вы на вершине уже 17 лет и улучшения жизни простого народа как-то не наблюдается.

Как были нищенские зарплаты, так они и остались. Как были нищенские пенсии, так они и остались. Ворье чувствует себя привольно. Избираются странные депутаты, которые ничего не делают. В нашей богатейшей стране работяги живут бедно. Чтобы купить холодильник или телевизор, нужно залазить в кредит. Это ли не показатель деятельности нашего правительства? Если за 17 лет не смогли, почему вы думаете, что за шесть лет нового правления у вас что-то получится? Я слышу голоса: «Дак, это… больше некого!»

В 1996 году тоже была избирательная кампания. Большинство населения ненавидело пьяницу Ельцина. «Так больше некого», - говорили мужики, почесав репу.

Если наделить любого управленца среднего звена верховной властью, никто даже и не заметит, что произошла смена власти.

Случайно попав в обойму, холостой патрон все же стреляет, но результат – много шума и только.

До выборов три месяца. Время есть. Думайте, мужики! Думайте.

Иван Доброхотов