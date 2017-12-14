"СНЕЖНАЯ СКАЗКА" ждёт вас!

В рамках новогодней благотворительной акции "СНЕЖНАЯ СКАЗКА ", фонд взаимопомощи БОЛЬШИЕ СЕРДЦА проводит зимний семейный праздник! Приглашаем всех 23 декабря в 12ч дня в городской сквер на площадь им. Ленина. Всех присутствующих ждёт море радости и веселья, детские игры и конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой и с чудо-собачками хаски покатают желающих на сказочных саночках (пятая группа РКФ), так же вас ждёт СНЕГОВИК с развлекательной программой для деток и многое многое другое, это и фотосессии , и горячий чай и конечно же подарки!

Праздник волшебства "СНЕЖНАЯ СКАЗКА" ждёт вас!