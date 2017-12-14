Графический рисунок, похожий на свастику, дополнил юбилейный логотип Горно-Алтайска

В связи с празднованием в 2018 году 90-летия со дня образования города Горно-Алтайска, Администрация города провела конкурс с целью разработки логотипа юбилея города, который будет использован во всей информационно-рекламной кампании, представительской продукции, а также для оформления проводимых мероприятий.

Жюри под председательством Станислава Тюхтенева оценило заявки семи конкурсантов. Согласно Положению, представленная работа должна отражать национальные и культурные особенности города, содержать оригинальный графический элемент и шрифтовое название, создавать художественно-эстетический образ, хорошо восприниматься при любом масштабе, быть пригодной к воспроизводству на любых носителях и любым способом, говорится на сайте мэрии.

По итогам оценки жюри победителем конкурса признан логотип Айаны Мундукиной, обозначающий юбилейную дату и название города отражающий национальную особенность города (русский и алтайский орнаменты), графический рисунок,состоящий из полос, символизирует горы окружающие город.

Википедия напоминает, свастика — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся») либо по часовой стрелке, либо против не, является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, у многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э., предположительно выкристаллизовавшись из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите. У свастики, как символа, много значений, у древних народов она была символом движения, жизни, солнца, света, благополучия, и способна символизировать философские категории.