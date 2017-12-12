Насильника из Горно-Алтайска отправили исправляться в колонию

Приговором Горно-Алтайского городского суда 32-летний местный житель Ш. осужден по ч. 1 ст. 131 УК РФ. По данным сайта прокуратуры РА, в ночь на 4 августа 2017 года Ш., после распития спиртного в одном из домов в Горно-Алтайске, стал приставать к 45-летней женщине, а получив отказ, избил ее и изнасиловал. Потерпевшей пытались помочь ее подруга и дедушка, находившиеся доме, но злоумышленник, разозлившись, что ему мешают, причинил и им телесные повреждения, продолжив осуществлять задуманное. Его преступные действия были пресечены прибывшими по вызову сотрудниками полиции.

Суд назначил осужденному наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.