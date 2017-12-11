Скидка за проезд в автобусе тем, кто платит банковской картой

7 декабря, в Администрации города состоялась пресс-конференция, посвященная запуску технологии оплаты проезда в общественном транспорте Горно-Алтайска бесконтактными банковскими картами. Проект реализуется при поддержке Администрации Горно-Алтайска платежной системой «Золотая Корона», ПАО Сбербанк, Mastercard и региональной общественной организацией «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей».

Проект реализуется на транспортных терминалах NewPos8210, обеспечивающих безналичную оплату проезда не только транспортными картами, но и банковскими картами международных и национальных платежных систем с бесконтактной технологией. Оборудование поддерживает самые современные средства платежа, в том числе банковские карты, привязанные к платежным сервисам ApplePay, SamsungPay и AndroidPay, сообщает сайт мэрии Горно-Алтайска.

Оплачивать проезд бесконтактной картой удобно и просто – пассажирам достаточно одного касания банковской картой или другим бесконтактным устройством – брелоком, стикером, смартфоном и т.п. к терминалу кондуктора. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода или длительное ожидание – операция совершается быстро и безопасно.

Программное обеспечение, позволяющее принимать в общественном транспорте оплату в одно касание, было разработано специалистами платежной системы «Золотая Корона». Процессинг банковских карт, а также онлайн-сервис для пассажиров обеспечивает ПАО Сбербанк.

Стоимость поездки при оплате банковской картой – 14,50 рублей. Дополнительную выгоду смогут получать участники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» - 20% от стоимости каждой поездки при оплате проезда бесконтактной картой Сбербанка возвращается бонусами СПАСИБО.

Проект по внедрению бесконтактной оплаты в общественном транспорте города Горно-Алтайска стал продолжением совместной работы Mastercard, ПАО Сбербанк и платежной системы «Золотая Корона» по развитию транспортной инфраструктуры в России.

В Региональной общественной организации «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» имеется 144 автобуса. 100 из них уже сегодня оснащены терминальным оборудованием для безналичной оплаты проезда.