Горно-алтайский рэкетир отправится в тюрьму на три года

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Т. Как говорится на сайте республиканской прокуратуры, мужчина по предварительной договоренности с двумя лицами, в отношении которых ранее вынесен обвинительный приговор, 23 января 2016 г. в Горно-Алтайске вымогал у потерпевших денежные средства в сумме 300 тыс. руб., угрожая применением насилия. При этом, двух потерпевших осужденные привезли в строящееся здание, где избили, требуя отдать деньги. После чего, установив местонахождение третьей потерпевшей, привезли всех в одно место и продолжали незаконно требовать передачи денег, уже в сумме 450 тыс. руб., угрожая применением насилия.

Кроме того, они открыто похитили у потерпевших деньги и сотовый телефон.

Осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой города.