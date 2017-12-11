Куда пойдут деньги, выделенные на благоустройство Горно-Алтайска

7 декабря, 2017 года в Городском доме культуры прошли общественные слушания по программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, в которых приняли участие мэр Горно-Алтайска Юрий Нечаев, первый заместитель главы администрации города Ольга Сафронова, представители общественных объединений, политических партий, молодежного самоуправления, предприниматели, председатели уличных и домовых комитетов, депутаты, представители Администрации города и инициаторы предложений. Всего в общественных обсуждениях приняли участие 153 человека.

Открывая встречу, первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска Ольга Сафронова рассказала о реализации проектов в 2017 году и перспективах его развития. «Программа «Формирование современной городской среды» будет рассчитана сроком на 5 лет, до 2023 года. Отрадно, что она реализуется в нашем городе при активном обсуждении горожан. Сегодня мы в очередной раз собрались, чтобы оценить идеи и предложения благоустройства общественных мест и парков, которые выдвигают инициативные жители», - подчеркнула первый вице-мэр. На встрече было озвучено, что всего на благоустройство Горно-Алтайска будет выделено около 50 млн рублей. Из них около 70% планируется дать на благоустройство придомовых территорий. И примерно около 15 млн рублей на благоустройство парков и общественных территорий.

Участники общественных обсуждений выслушали предложения по благоустройству общественных территории и парков, поданные горожанами для включения в муниципальную программу на 2018 год.

На обсуждение было представлено 12 предложений, с подробным описанием проектов. По каждому проекту участники слушаний могли задать вопросы выступающим и получить на них развернутый ответ. Так же у участников обсуждений была возможность задать все интересующие вопросы первому заместителю главы администрации Ольге Сафроновой

После публичной презентации участники слушаний поставили в бюллетенях для голосования рейтинг каждому проекту. Согласно протоколам счетной комиссии, суммируя рейтинги в 146 полученных бюллетенях, места распределились следующим образом:

В номинации «Парки» наибольший рейтинг получило предложение благоустройства Экстрим-Парка в районе Городского дома культуры и отдыха. Инициатор Алексей Чиндашев (45 голосов во "ВКонтакте" на 11 часов 11.12.2017).

Второе место в рейтинге заняло предложение благоустройства родника «Аленушка и Ырысту», которое презентовал Айрат Бакрасов (6 голосов во "ВКонтакте").

Третье место у предложения благоустройства Сквера камней, расположенного в районе пр.Коммунистический, 29. Инициатором предложения выступило Управление имущества, градостроительства и земельных отношений администрации г. Горно-Алтайска. (4 голоса во "ВКонтакте").

В номинации «Общественные территории» наибольший рейтинг получило предложение благоустройства хоккейной коробки в районе пр. Коммунистический, 59/1. Автором предложения стал Вячеслав Куриленко (83 голоса во "ВКонтакте").

Второе место заняло предложение благоустройства набережной р. Майма в районе ул. Алтайской, презентованное Айратом Бакрасовым (11 голосов во "ВКонтакте").

Третье место в рейтинге заняло предложение установки уличных спортивных тренажеров в Центральном сквере Горно-Алтайска, которое презентовал Вадим Фефелов (0 голосов во "ВКонтакте"). Каждый голосовавший ставил первые три места в понравившихся ему проектах. Поэтому победителем был проект, набравший минимальное количество баллов.

Вместе с тем, до 17 декабря продолжается процедура интернет-обсуждений и голосований за лучший проект в официальных аккаунтах мэрии Горно-Алтайска в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи социальных сетей могут проголосовать отдельно по каждой категории. На сегодняшний день голосование идёт не очень активно. В контакте проголосовало 254 человека, в Одноклассниках 295 человек.

Результаты интернет-голосования и результаты прошедших общественных слушаний будут учтены общественной комиссией при определении территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.

Напоминаем, что проект «Формирование современной городской среды» стартовал в январе 2017 года. Подача заявок на 2018 год завершилась 23 ноября. Всего было подано 17 заявок, в том числе: 3 заявки по паркам, 14 заявок по общественным территориям. 12 заявок соответствовали требованиям проекта и были допущены к общественным обсуждениям.

Валерий ДАНИЛОВ