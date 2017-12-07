Зимний футбол начался!

Небольшой по времени промежуток между окончанием летнего футбольного сезона и наступлением зимнего миновал уже довольно давно, но городские футбольные поля, замершие в период межсезонья, так и не ожили. Не будем снова возвращаться к набившей уже оскомину теме полного бездействия футбольных властей республиканской столицы в зимней период, благо, что под боком у нас существует очень спортивный сосед, где футбольная жизнь не замирает практически круглый год.

В конце ноября в Майме стартовал 22-й по счёту, традиционный Чемпионат Майминского района по зимнему футболу, и по накалу борьбы и непредсказуемости большинство уже заранее предрешённых городских и республиканских турниров не выдерживают с этим Первенством никакого сравнения. Из 7-8 постоянно выступающих на этих соревнованиях коллективов сразу 5(!) команд имеют абсолютно равные шансы на победу и до настоящего времени только Майминская ДЮСШ и "Спецназ" по вполне объективным причинам не претендовали на чемпионское звание, но судя по результатам первых туров, число соискателей золотых медалей в этом сезоне может пополниться, как минимум, ещё одной командой. Но обо всём по порядку.

В нынешнем розыгрыше зимнего Чемпионата 2018 года принимают участие семь команд: чемпионы прошлого сезона - футболисты "Кызыл-Озёка", неведомо зачем назвавшиеся теперь "Карасук"; победитель сезона 2014 года "ПАТП", также сменивший вывеску- сейчас это "Катунь"; серебряный призёр прошлого Чемпионата "Ветеран"; обладатель бронзовых наград "Майма"; команда Майминского пивоваренного завода("МПЗ") и уже упомянутые "ДЮСШ" и "Спецназ".

Первый тур. Матч открытия "Карасук" - "Катунь". Действующий чемпион и чемпион бывший первый тайм первой игры зимнего сезона провели довольно сдержанно и осторожно, постепенно нащупывая слабые места в обороне друг друга и забитыми мячами зрителей не порадовали. Игра оживилась с первых же минут второй половины встречи, когда удар игрока "Катуни" Рустама Чанчиева, наконец, достиг заветной цели, а ещё через 10 минут Урмат Юкин удвоил результат. "Карасук" не оставлял попыток спасти встречу до самого финального свистка, но всё, на что оказалась способна команда в этот день- так это сократить разрыв в счёте. 2:1- дебютная победа "Катуни"!

Второй матч тура "ДЮСШ" - "Ветеран" до своего начала большого интереса не вызывал ни у болельщиков, ни у самих футболистов. В самом деле - ну, что, казалось бы, могут противопоставить 14-16 - летние пацаны классной, опытной команде, в составе которой, к тому же, выступают несколько действующих футболистов горно-алтайского "Спартака"? В первом тайме без особого труда после точного удара Александра Авдонина ветераны повели в счёте, но вследствие просто кошмарной не-реализации голевых моментов развить свой успех дальше не сумели и по законам футбольного жанра, естественно, были наказаны - в начале второго тайма юноши сравняли счёт. Ветераны, не чуя опасности, ещё одним точным ударом устранили возникшее было недоразумение, но тут же получили в свои ворота ещё один мяч- 2:2. А закончилась эта игра и вовсе фантастически - в середине второго тайма ослеплённый солнцем вратарь "Ветерана" Василий Доронин получил от Данила Рукина "за шиворот" ещё один мяч, "ДЮСШ" вышла вперёд, в полном составе откатилась к своим воротам и каким-то чудом в остававшиеся до конца матча 15 минут сумела их отстоять, 3:2- есть первая сенсация чемпионата!

В последней игре "Майма" неожиданно легко и крупно переиграла обычно неуступчивую и упрямую команду Пивзавода и после первого тура по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей вышла на первое место в турнирной таблице Первенства.

Второй тур. В этот день "Катунь" в случае своей победы над "Спецназом" имела все шансы возглавить таблицу Чемпионата, но по просьбе росгвардейцев матч был перенесён на более поздний срок и горно-алтайская команда осталась пока на третьей позиции. Если успех молодёжи из майминской ДЮСШ в матче первого тура против "Ветерана" во многом казался случайным, то в следующей игре с чемпионами юниоры наглядно показали, что мириться с ролью мальчиков для битья более не намерены: в отсутствие своего играющего тренера Александра Комарова мальчишки не дрогнули и свели поединок с именитым соперником к ничейному результату - 0:0.

При таком раскладе великолепный шанс единолично возглавить турнирную таблицу появился у футболистов "Маймы": в составе "Ветерана" в игре второго тура отсутствовали "спартаковцы" и победа над более возрастным соперником из ряда вон выходящим событием майминской команде вовсе не казалась. Но игра пошла по несколько иному сценарию. В середине первого тайма полузащитник "Ветерана" Александр Авдонин с аута забросил мяч во вратарскую площадь соперника и мяч, скользнув по перчатке майминского голкипера, влетел в сетку. Футболисты "Маймы" пытались оспорить взятие ворот, доказывая, что контакта мяча с перчаткой не произошло и, следовательно, гол не должен быть засчитан, но арбитр встречи в этом случае был неумолим - 1:0. Сразу после перерыва теперь уже совершенно "чистый" гол забил нападающий "Ветерана" Константин Упоров и шансы майминцев на итоговый успех стали очень быстро и, казалось, бесповоротно, таять. Всё изменилось буквально в считанные мгновенья - с интервалом в 3-4 минуты капитан "Маймы" Александр Ерёменко нанёс по воротам ветеранской команды два прицельных дальних удара и оба они достигли цели, 2:2 - и несомненное психологическое преимущество в такие моменты получает команда, выровнявшая ситуацию!

Казалось, что "Майма" в конце концов додавит своего соперника, но опытным ветеранам хватило пары минут для того, чтобы собраться, отойти в "глухую" оборону и отбить мощный натиск соперника. А за 4 минуты до окончания напряжённого матча всё тот же Александр Авдонин ударом с боковой линии снова "закидывает" мяч за спину вратарю, но теперь спортивный снаряд попадает в штангу и отскакивает к линии вратарской площади, куда первым на добивание успевает Роман Казанин и мощным ударом приносит своей команде такую нужную первую победу- 3:2!

Итак, сыграны два тура 22-го Чемпионата Майминского района по зимнему футболу и они пока полностью оправдывают ожидание интересного и упорного состязания, в котором уже на протяжении многих лет судьба чемпионского звания решается, как правило, лишь в заключительном туре. Сыграно 5 матчей, в 3 из них команды - победительницы одолели своих соперников с перевесом всего в один мяч, игра "Карасук" - "ДЮСШ" завершилась ничейным результатом и только в одном матче была достигнута относительно крупная победа. Но то ли ещё будет, пока это лишь начало зимнего футбольного марафона и вся ожесточённая и бескомпромиссная борьба за призовые места впереди!

По результатам второго тура на первое место с 4 набранными очками неожиданно выходит майминская "ДЮСШ", по 3 очка добыли "Катунь", "Ветеран" и "Майма", один балл набрал "Карасук" и две команды очков пока не имеют- "МПЗ" единственную свою встречу проиграл, "спецы" же пока в борьбу не вступали вовсе. Как видим, команды идут довольно плотно, результаты матчей непредсказуемы и не исключено, что после 3 тура, который состоится уже в ближайшую субботу на майминском стадионе "Дружба", турнирная таблица увлекательного первенства изменится до неузнаваемости. До скорой встречи!

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото автора и Захара Авдонина