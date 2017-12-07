Новый состав Молодежного Совета при Администрации города Горно-Алтайска IX созыва

4 декабря в актовом зале Администрации Горно-Алтайска состоялась Отчетно-выборная конференция Молодежного совета при Администрации города Горно-Алтайска, где был избран девятый состав Совета, передает сайт мэрии Горно-Алтайска.

В новый состав Молодежного Совета при Администрации города Горно-Алтайска IX созыва вошли: Людмила Саспакова – студентка Горно-Алтайского государственного университета, член первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГАГУ, регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы»; Ксения Иванова — студентка аграрного колледжа Горно-Алтайского государственного университета, исполняющий обязанности председателя профбюро аграрного колледжа; Александр Смолин - студент аграрного колледжа Горно-Алтайского государственного университета, член регионального отделения Ленинского коммунистического союза молодежи, студенческого совета обучающихся в аграрном колледже, журналист студенческого телевидения «ГусьТВ»;

Дарья Кадкина – студентка Горно-Алтайского государственного университета, член регионального отделения Ленинского коммунистического союза молодежи; Светлана Мансурова – студентка Горно-Алтайского государственного университета, член местной общественной организации г.Горно-Алтайска «Отряд охраны правопорядка и общественной безопасности», первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГАГУ, ведет юридическую консультацию в Юридической клинике ГАГУ; Юлия Артамонова – студентка Горно-Алтайского государственного университета, член регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» член объединенного совета обучающихся ГАГУ, состоит в молодежном клубе русского географического общества; Эркелей Мешлова – студентка Горно-Алтайского государственного университета, заместитель руководителя регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы»; Александра Урманчеева – учащаяся 9 класса МБОУ школы №1 г.Горно-Алтайска, член регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы», волонтер молодежного объединения «ДобРАцентр», член школьного совета г.Горно-Алтайска.