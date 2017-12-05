Спортсмен из Горного Алтая стал серебряным призером Всероссийских соревнований по биатлону

3 декабря на биатлонном комплексе Новосибирска состоялось открытие Всероссийских соревнований по биатлону, посвященных 80-летию со дня рождения двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Виктора Маматова. В соревнованиях приняли участие наши спортсмены-земляки.

В спринтерской гонке на шесть километров с двумя огневыми рубежами воспитанник ДЮСШ г. Горно-Алтайска Денис Иродов стал серебряным призером и подтвердил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Также наши биатлонисты Дмитрий Лорей и Игорь Востриков вошли в тридцатку сильнейших атлетов прошедшего турнира, передает сайт мэрии Горно-Алтайска.

На фото двукратный олимпийский чемпион В. Ф. Маматов с командой из г. Горно-Алтайска.