Жительница Горно-Алтайска не заметила, как отдала цыганке с ребенком свои золотые украшения

В Горно-Алтайске неизвестная женщина, путем обмана проникла в дом местной жительницы и похитила ювелирные украшения. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей, передает МВД по РА.

Предварительно установлено, что в дневное время, в дом к местной жительнице зашла женщина цыганской внешности с ребенком, которая поинтересовалась, есть ли у хозяйки изделия из золота. Получив положительный ответ, незнакомка попросила принести их, а когда увидела кольцо и цепочку с крестиком, сообщила, что на украшения наложена порча, которую необходимо снять. Во время беседы хозяйка не заметила, как у нее были похищены ювелирные украшения. После того, как женщина пришла в себя и обнаружила пропажу украшений, она обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности неизвестной женщины. По данному факту проводится проверка.

Полиция предупреждает: в случае появления незнакомых граждан не стоит пускать их в дом или квартиру, а если посторонние находятся в подъезде и стучат во все квартиры, либо ходят по улице и заходят в дома, незамедлительно сообщите об этом в полицию.