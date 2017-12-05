В Горно-Алтайске объявлен конкурс на лучшую снежную скульптуру

Администрация города Горно-Алтайска объявляет о проведении конкурса на лучшую снежную фигуру, участвующую в новогоднем оформлении площади имени В.И. Ленина. К участию в конкурсе и исполнению фигур допускаются художники и скульпторы, как индивидуально, так и в составе команд (не более двух человек), подавшие заявление до 12.00 часов 26 декабря 2017 года. Вместе с заявкой претенденты подают эскиз в свободной форме с названием работы.

Итоги конкурса будут подведены 28 декабря 2017 года. Победители конкурса будут удостоены денежных премий в размере 10000, 7000 и 4000 рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Заявки принимаются в МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска».