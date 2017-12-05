Конфликт между соседями закончился порчей имущества

Сотрудниками отдела МВД России по Горно-Алтайску ведется разбирательство по факту умышленного повреждения автомобиля. Владелец пострадавшего авто пояснил полицейским, что его 29-летний сосед, ранее совершавший преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил бампер принадлежащего ему автомобиля. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила 30 тысяч рублей.

Сотрудниками следственно-оперативной группы, незамедлительно прибывшими на место происшествия, было установлено, что в темное время суток во двор к потерпевшему пришел его сосед. Между мужчинами произошла ссора, а затем и драка. После конфликта заявитель забежал в дом и по телефону сообщил о произошедшем в полицию. Подозреваемый услышав, о том, что мужчина вызвал наряд полиции, желая отомстить, разбил окно на веранде и повредил бампер автомобиля, припаркованного на территории частного домовладения, после чего скрылся.

Менее получаса понадобилось оперативникам, чтобы задержать подозреваемого и доставить его в отдел полиции. В ходе разбирательства мужчина признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что разбил окно и повредил автомобиль соседа, испытывая к нему личные неприязненные отношения.

МВД по РА