Алексей Ивашкин возглавил городской совет ветеранов

30 ноября, в Городском доме культуры состоялась отчетно-выборная конференция местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Горно-Алтайска, на которой подведены итоги работы организации за четыре года и избран новый состав руководящих органов. В ходе конференции участники избрали новый состав совета из 35 человек. После голосования прошла еще одна процедура избрания президиума. В него вошло 11 человек, причем девять перешли из прежнего состава, и только двое активистов Тамара Жевтоногова и Алексей Ивашкин заменили тех, кто покинул ряды ветеранской организации. После голосования председателем городского совета ветеранов стал депутат городского Совета Алексей Ивашкин, сообщает сайт мэрии Горно-Алтайска.

Сегодня городе проживает около 16 тысяч граждан, получающих пенсию. Совет ветеранов объединяет 105 первичных ветеранских организаций, в составе которых на первое декабря 33 участника Великой Отечественной войны, 425 тружеников тыла, 2032 детей войны, остальные - ветераны труда, пенсионеры.

В городе действует программа «Адресная социальная помощь и проведение общественных мероприятий для населения в МО город Горно-Алтайск». В 2017 году из столичного бюджета города оказана помощь в газификации частных домовладений 17 пенсионерам на сумму 85 тысяч рублей, в рамках акции «Овощи» 98 гражданам старшего поколения предоставлены овощные наборы на сумму 147 тысяч рублей. На текущий ремонт жилого помещения троих участников войны израсходовано 15 тысяч рублей.

В дни воинской славы представители администрации и члены президиума совета ветеранов поздравляли участников войны, посещая их на дому. В месячник пожилого человека проведены акции «Солдатские матери», «Солдатские вдовы», «За здоровый образ жизни», «Ветераны рядом с нами».

Основу ветеранской организации города составляют «первички». Их председатели ведут повседневную работу со старшим поколением, оказывают помощь своим ветеранам, заботятся о них. В городе сложился стабильный, слаженно работающий актив из председателей первичных ветеранских организаций.