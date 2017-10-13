Горно-алтайцы обеспокоены ненадежностью Мебельного моста

Как вы все помните, в Горно-Алтайске после наводнения 2014 года был смыт мост в районе бывшей мебельной фабрики. Его полностью восстановили в течение двенадцати месяцев, и торжественно открыли движение по мосту 4 сентября 2015 года. Сообщалось, что на работы по восстановлению объекта затрачено 250,2 млн рублей.

Разбором старого моста занималось ООО «Дормостстрой», также, насколько нам известно, эта же организация занималась ремонтом моста до официального проведения аукциона. Затем на объект зашли не местные, основную часть работ выполняла новосибирская компания ООО "Бастион", которая выиграла аукцион. К сожалению, на сайте Госзакупок нам не удалось найти какую-нибудь информацию об этой закупке и о проекте реконструкции моста.

Вчера в соцсетях было опубликовано видео горно-алтайских общественных активистов, на котором видно, что опоры моста находятся в плачевном состоянии, бетонные подушки, которые должны были поддерживать опоры вымыты водой, камни из них можно вытаскивать руками.

Общественники предположили, что такая конструкция простоит недолго, но шутя заметили, что пока гулять под мостом вполне безопасно.

Ссылка на видео: https://youtu.be/o8p3oxDfzLk