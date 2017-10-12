Слова благодарности и признания

У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы, и она становится большой дорогой длиною в жизнь. И очень важно, кто идет рядом, кто открывает человеку окно в этот удивительный мир. Учитель - это призвание. Учителями не рождаются - ими становятся. Таким Учителем с большой буквы стала для нас Шаповалова Светлана Григорьевна.

Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она находит "ключик" к сердцу каждого ученика. Научить читать, писать, считать - какой это огромный, напряжённый труд!

Ведь важно не только сформировать у детей определённые знания, умения и навыки, но и раскрыть способности каждого, развить желание учиться, воспитать устойчивый интерес к познанию, научить ощущать радость открытия мира. Светлане Григорьевне это удается всегда. Её дети успешно учатся не только в начальной школе, но и в среднем и старшем звене. Ученики Светланы Григорьевны дисциплинированны, ответственны, умеют работать самостоятельно, стремятся к успеху.

Главное педагогическое кредо Светланы Григорьевны - это духовное развитие и воспитание личности. Её дети научены ценить дружбу, с уважением относиться к старшим, быть неравнодушными членами общества, помогать нуждающимся, чтить память предков, любить своих родных, свой край, свою Родину. Светлана Григорьевна Шаповалова - один из победителей конкурса "Доброволец года" в Республике Алтай.

Она создала, руководит и поддерживает детскую добровольческую организацию "Добрята". Дети учатся у Светланы Григорьевны быть неравнодушными: они проводят акции в помощь нуждающимся (детям-инвалидам, детям из интерната), они приучаются помнить, любить и уважать память своих предков (участвовали в акции "Бессмертный полк", в открытии памятника военным морякам и морским пехотинцам Республики Алтай) и т.п. Дети понимают, что принимая участие в добрых делах, они делают мир лучше и добрее.

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное, подчас решающее, влияние на формирование его характера и мировоззрения. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. У Светланы Григорьевны есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная теплота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия.

Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества - большие знания и большое сердце. Всем этим и обладает наш учитель. Хочется пожелать Светлане Григорьевне крепкого здоровья, творческих удач, чтобы на Вашем жизненном пути было больше понимания и тепла, работа приносила только радость и удовлетворение, а в Ваш адрес всегда звучали слова благодарности и признания. Мы гордимся Вами, мы рады, что у нас есть человек, с которого можно брать пример.

Коллектив учеников и их родителей 3-г класса МБОУ

"Гимназия №3 города Горно-Алтайска"