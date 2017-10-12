Песня остается с человеком

Месячник пожилого человека набирает обороты, и шестого октября пенсионеры вновь встречаются на очередном мероприятии, а это ретро-вечеринка караоке под таким вот названием "Песня остается с человеком…" Ну а почему организаторам пришла в голову идея провести именно такое мероприятие, я сейчас объясню… Во-первых, организаторами здесь являются совместно Совет ветеранов города во главе с Марией Павловной Гайдабрус и специалист Отдела социальной защиты Ирина Ивановна Попова, с которой я и беседую…

Ирина рассказала мне, что чаще всего пенсионеры ходят на разные там заседания, конференции, президиумы, и это все-таки скучно, а ей вдруг захотелось провести что-нибудь такое особенное, чего еще не было ни разу. И вспомнила она про ретротерапию, о которой сейчас так много и говорят, и пишут… А что это такое? Ну, слово терапия всем знакомо, есть такие врачи, которые называются терапевтами, а терапия (синоним лечение) - это процесс, желаемой целью которого является облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушения процессов жизнедеятельности и выздоровление, восстановление здоровья. Но терапия бывает разная: психоаналитическая, библиотерапия, ароматерапия, гипнотерапия, гирудотерапия, иглотерапия, игротерапия и прочие, и вот к ним прибавилась еще ретротерапия, что можно назвать еще иначе - лечение воспоминаниями. И цель этого проекта - объединить людей пожилого возраста по интересам и организовать досуговую деятельность, а задачами проекта являются создание благоприятных условий для успешной адаптации пожилых людей в современной жизни, для самообразования и самосовершенствовании; формирование и развитие среды общения; повышение уровня коммуникативных навыков пожилых людей; организация свободного времени людей старшего возраста…

Вот и на наших пенсионеров эта самая ретротерапия оказывает очень благотворное действие, но об этом чуть позже… "Если хорошо получится, - говорит Ирина, - то будем почаще проводить такие мероприятия, чтобы как-то подбодрить наших пожилых людей, хотя они и так вроде не унывают, но недаром ведь говорят, что "…песня строить и жить помогает", правда?" Но я уверена, что все пройдет должным образом, и так и сказала Ирине Ивановне: "Не волнуйся, все будет хорошо!"

Зал в Доме ветеранов почти полон, пенсионеры знают и любят свой праздник, а тут еще что-то новое будет, и попеть можно, и пообщаться, а может, даже и потанцевать.

Итак, вечер начинается! Ведущие сегодня Людмила Николаевна Назаренко и Анатолий Васильевич Суратов…

- Добрый день, дорогие друзья! (приветствуют они зрителей на русском и алтайском языках) Как часто мы, ведущие, повторяем эти слова, не задумываясь о смысле сказанного… Но если вдуматься… Скажешь слово ДОБРЫЙ - и весь мир становится чуть добрее… ДЕНЬ - и ты увидишь, как город зажигает огни. ДОРОГИЕ - и ты понимаешь, что находящиеся в этом зале люди становятся тебе как-то дороже! ДРУЗЬЯ - их бывает не так много, а дружба дорогого стоит. И ты понимаешь, как ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР! Так пусть же в этот праздничный день, в этой дружеской компании вы узнаете, как и вы нам дороги! И, открывая нашу караоке-вечеринку, мы поздравляем вас с праздником, Днем пожилого человека, и желаем вам только добра и дружбы!

И начинается, действительно, праздник, зрители становятся уже не зрителями, а самыми настоящими участниками мероприятия, получается такая интересная и очень самобытная песенная перекличка, а песни подобраны так, что одна как бы тянет за собой другую, вот такой вот песенный диалог происходит. Совсем недавно отцвели ландыши, и мы все невольно напевали: "Ландыши, ландыши, светлого мая привет…", а у мужчин просто голова идет кругом от созерцания женской красоты и слышится всюду песня "Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен…", и чувствуется как никогда "Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить…". Эту песню в те времена чаще других исполнял Утесов, вот и сейчас мы видим на экране его самого и слышим его удивительный голос…

И всюду взгляды, поиски, свидания, поцелуи, а порой и неразделенная любовь, потому что по статистике "…на десять девчонок девять ребят…" А девчонки все равно подбадривают друг друга, потому что они "хорошие девчата, заветные подруги…", и вот на экране уже кадры из любимого всеми кинофильма "Девчата", где героиня Надежды Румянцевой уплетает за обе щеки огромный бутерброд, да еще с таким аппетитом уплетает! Помню, что и раньше, и сейчас я невольно задавала себе вопрос: "Неужели съест?" Бутерброд огромный, а она такая маленькая… И ведь слопала! И все в зале поют, сегодня это очень удобно, даже слова знать не обязательно, ведь это же караоке, где слова сами по себе появляются на экране, а музыка звучит… Столько чувств и эмоций! А молодые парни зарекаются и говорят словами одной из песен: "Мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим", а девчонки на это улыбаются и утверждают: "Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой…" И ведущие снова вступают в этот бесконечный диалог и говорят, что у них даже язык не поворачивается называть зрителей пожилыми людьми, скорее всего, это просто пожившие, с большим жизненным опытом люди, которые в душе всегда считают себя молодыми… И Людмила Николаевна предлагает вниманию всех ответить на такие вот вопросы:

- Если вам плохо, как вы справляетесь с таким настроением?

И, надо же, этот вопрос первой достается мне, потому что я оказалась ближе всех. Отвечаю честно, что утешение чаще всего с детства ищу в книгах, а там на все вопросы найдется ответ! Хотя сейчас думаю, что надо было бы ответить с юмором: "Хряпну стопку водки!", и такой ответ прозвучал чуть позже. Другие вопросы:

- Главное качество характера, которое вы цените в людях?

- У вас есть недостатки? Как вы с этим боретесь?

- Ваше любимое блюдо?

- Если гости приходят неожиданно, какое блюдо вас выручает? Ну тут ответы самые разные, многие назвали шарлотку, кто-то пельмени, другие бутерброды, салаты и прочее, прочее…

- Ваш любимый анекдот?

Анекдоты посыпались как из рога изобилия! И все интересные!

- Расскажите о своем хобби. Тут тоже полное разнообразие! Ведь все люди разные!

Итак, секрет нашей молодости в оптимизме и трудолюбии. Предлагается спеть песню под караоке: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"

Но вот пришло время вспомнить о старых кинофильмах и песнях, которые в них прозвучали… И пенсионеры стали вспоминать по одной фразе, что это за фильм и какие песни в нем звучали? Это были фразы из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию": «И тебя вылечат…», «Танцуют все!», «Я требую продолжения банкета!», и звучит песня "Счастье вдруг в тишине постучалось в двери, неужель ты ко мне, верю и не верю…" Или песня про медведей "Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось…", или про зайцев из кинофильма "Бриллиантовая рука" и другие…

Музыка и творчество не знают времени. Если музыка или песня прекрасна, то она и через тридцать, и через сорок лет найдет своего слушателя, и очень приятно, что и сегодня эти песни пользуются особой популярностью.

А еще есть песни, которые можно угадать буквально с двух букв… Например ОЙ… (Ой, цветет калина в поле у ручья…) или ЭХ (Эх, хорошо в стране советской жить…) или ТАМ (там, где клен шумит над речной волной…).

Вся наша жизнь наполнена музыкой. Она появляется в самом раннем детстве с мамиными колыбельными, в юности Любовь поет в душе элегии или торжествующие гимны, в самые трудные минуты стонет сердце и ему вторит щемящая музыка, а праздник души рвется в мир жизнеутверждающими мелодиями. Музыка звучит всюду: в транспорте, на улице, в торговых залах, и это не удивительно, ведь песня на самом деле "и строить, и жить помогает". Так пусть мелодии любимых песен сопровождают нас по жизни и помогают в этом непредсказуемом мире! Ведущие желают всем мира и добра и просят не забывать, что "Вся жизнь впереди, надейся и жди!", а печалиться вовсе не надо.

Как-то само собой под удивительную музыку старинных песен зрители выходят танцевать, да так весело отплясывают, что радостно на них смотреть, мало кто смог усидеть на месте, музыка буквально срывает всех и выталкивает на середину зала, и тут пошли такие танцы-манцы, что все забыли, сколько им лет, а танцевали и плясали до изнеможения, но не до усталости, расходиться не хотелось, только надежда на то, что двенадцатого октября здесь же, в зале Дома ветеранов (не могу называть его иначе, прошу извинения за это) состоятся ретротанцы, танцы молодости наших пенсионеров, так что следующий праздник не за горами. Значит, до встречи, дорогие пенсионеры! Мы еще повоюем, то есть, простите, потанцуем! Ну а о задумках Ирины Ивановны на будущее поговорим в следующий раз, а их много и все разные.