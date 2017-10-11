Виктора Облогина выпустили под подписку о невыезде

Горсуд Горно-Алтайска изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде бывшему мэру Виктору Облогину, который обвиняется в хищении и превышении должностных полномочий. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в Прокуратуре Республики Алтай.

Мера пресечения изменена по ходатайству адвокатов господина Облогина, несмотря на иную позицию республиканской прокуратуры. Решение суда мотивировано тем, что большая часть свидетелей допрошена, а подсудимый имеет неудовлетворительное состояние здоровья и нуждается в лечении.

Под следствием экс-мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин оказался летом 2016 года. В отношении него было заведено уголовное дело. Бывший чиновник обвиняется в хищении у муниципалитета Toyota Land Cruiser стоимостью 1,5 млн руб. [ущерба насчитали 700 тысяч, в 1,5 млн. следствие почему-то оценило б/у «Прадо» с пробегом в 500 тысяч километров, купленный Облогиным за 800 тысяч через посредника] и превышении должностных полномочий, повлекших причинении бюджету ущерба более чем на 100 млн руб. [гарантия по кредиту управляющей компании] Как ранее сообщала “Ъ-Сибирь“ Мария Демина, руководитель созданного в защиту экс-мэра общественного комитета, Виктор Облогин имеет проблемы с сердцем: «Ему требуется медицинское лечение. Необходимо ехать в Новосибирск, в клинику Мешалкина».

О причинах расправы с Виктором Облогиным автор этих строк недавно поспорил с одним республиканским политиком старшего поколения. Я предположил, что «показательная порка» теперь уже бывшего бессменного мэра Горно-Алтайска может быть как-то связана с тем, что Сергей Иванов, будучи Главой Администрации Президента РФ, представлял Облогина Путину в качестве возможного и.о. Главы Республики Алтай в начале 2014-го года. Мол, Иаванова сняли в том числе (разумеется, не главным образом, а, так сказать, в довесок) за то, что пытался назначить и.о. губернатора человека, который оказался преступником.

Мой собеседник высмеял это предположение. Он считает, что такие сложные гипотезы излишни, ведь не секрет, что анонимный донос на Облогина написали «барнаульцы» - за то, что не давал прибрать к рукам городскую коммуналку. Ну, а Бердников дал «добро» на уголовное преследование мэра - в том числе, надо полагать, и за то, что в начале 2014-го Виктор Облогин едва не «подсидел» его.

Судя по всему, судебный процесс над Виктором Облогиным закончится пшиком — вплоть до полного оправдания. Тем более, что руководителя СК в республике уже сменили.