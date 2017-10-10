Сельскохозярмарка пройдет в Горно-Алтайске 14 октября

Очередная республиканская сельскохозяйственная ярмарка состоится 14 октября на центральной площади Горно-Алтайска. В ней примут участие сельхозтоваропроизводители из муниципальных образований республики, а также предприятия соседних регионов.

Начало ярмарки в 9.00 часов, сообщает сайт правительства РА.

В широком ассортименте будет предложена разнообразная продукция непосредственно от производителей по ценам ниже рыночных: мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, сыры, масло сливочное, мед, а также другие товары, пользующиеся повышенным спросом населения. Оптовые предприятия представят продукты питания социальной направленности.

Ярмарка проводится в целях поддержки местных товаропроизводителей, создания условий для реализации сельскохозяйственной продукции и стабилизации цен на основные продукты питания.

Первая республиканская ярмарка состоялась десять лет назад, 2 октября 2007 года, поэтому предстоящую ярмарку можно смело назвать юбилейной.