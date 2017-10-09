Скандал с честным инспектором дошел до федеральных СМИ

Телеканал "Россия 24" снял репортаж о сотруднике ГИБДД, который остановил автомобиль с пьяным прокурором, все сделал как положено, но теперь может сесть в тюрьму.

Бывшего заместителя командира отдельной роты ДПС ОГИБДД МВД по Республике Алтай Дениса Шантяпина суд признал виновным по четырем статьям уголовного кодекса. Осужденного автоинспектора уволили с работы. Причиной всему, по мнению тележурналистов, стал влиятельный нарушитель - старший помощник прокурора Горно-Алтайска Никита Мунатов, Ленд Крузер которого сотрудники ГИБДД остановили осенью 2015 года.

Подробнее в репортаже: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=x0zbYsMhQFc