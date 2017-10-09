В связи с траурными мероприятиями в районе ГДК в Горно-Алтайске будет перекрыто движение

Администрация Горно-Алтайска сообщает, что в связи с проведением 9 октября траурных мероприятий по прощанию с Почетным гражданином города Горно-Алтайска Неллей Афанасьевной Табакаевой, будет перекрыто дорожное движение с 12-45 до 13-30 часов, от пересечения ул. Г.И.Чорос-Гуркина – ул. Проточная (в районе дома ул. Г.И. Чорос-Гуркина, 33) по ул. Проточной и ул. Социалистической до пересечения ул. Социалистическая - ул. Ленина («Старый центр»).

Движение автомобильного транспорта будет направлено по ул.Г.И. Чорос-Гуркина, пр. Коммунистический, ул. Ленина.

Ранее "Новости Горного Алтая" сообщили, что 7 октября ушла из жизни Заслуженный учитель РФ, Заслуженный работник образования Республики Алтай, отличник народного образования, почетный гражданин Горно-Алтайска, преподаватель и руководитель отдела содействия трудоустройству выпускников Горно-Алтайского педагогического колледжа Нелля Афанасьевна Табакаева.

Прощание состоится 9 октября с 11:00 до 13:00 в городском Доме культуры (ул. Социалистическая, 24), поминальный обед — 9 октября в 15:00 в столовой педагогического колледжа.