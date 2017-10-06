Привет пробки. Объездная будет перерыта до 10 октября

Администрация Горно-Алтайска информирует, что в связи с организацией и проведением ремонтных работ по прокладке инженерных сетей водопровода по улице Чорос Гуркина от дома № 39/1 до дома № 45 решено перекрыть дорожное движение с 21:00 часа 7 октября до 7:00 часов 8 октября .

Помимо этого в связи с организацией и проведением ремонтных работ с 10 сентября по 10 октября по улице Бийской от дома 9/2 до проспекта Коммунистического 80/1 (перекресток «Мебельная») перекрыто движение.