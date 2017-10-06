В Горно-Алтайске торжественно отпраздновали День учителя

Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя, состоялось в Национальном драматическом театре имени Кучияка. Собравшихся от имени Главы Республики Алтай Александра Бердникова приветствовала и.о. руководителя региона Наталья Екеева.

«Во все времена учительство было той силой, которая объединяет народ. И вклад учителя в историю нашей страны трудно переоценить. Невзирая ни на какие трудности, вы учите подрастающее поколение самому главному – любить Родину, любить Россию, самостоятельно мыслить, принимать верные решения, воспитываете в детях личность и характер», - сказала она.

Наталья Екеева добавила, что школа для детей – это практически второй дом, а первый учитель остается в памяти навсегда. Это человек, который помогает ребенку войти во взрослую жизнь, он находится рядом в самое сложное время.

Сегодня в системе образования Республики Алтай трудятся 3607 педагогических работников, это 2091 классный руководитель, 153 воспитателя, 165 педагогов-психологов, 83 социальных педагога, 98 педагогов-организаторов и более 900 педагогов дополнительного образования.

«Всем вам, дорогие друзья, в этот праздничный день хочется сказать спасибо за ваш нелегкий труд. Сегодня многое меняется в школе, мы переходим на новый принцип организации работ учителей, обновляется материальная база школ, происходит много нового и интересного. Но всегда, во все времена, вся система образования строится вокруг личности учителя, и учитель всегда будет оставаться краеугольным камнем этой базы», - подчеркнула она.

На развитие образования из республиканского бюджета ежегодно направляется около 3 млрд рублей. Эта сумма составляет практически четверть годового бюджета региона. Наталья Екеева напомнила о большой работе, которая проходит в республике по поручению Президента России Владимира Путина, речь идет о ликвидации двусменности обучения.

«В целом для того, чтобы ликвидировать сменность в нашей республике, нам нужно построить 19 новых школ. Уже с этого года программа запущена в Горно-Алтайске, где очень остро стоит вопрос по наполняемости школ. По инициативе Главы региона Александра Васильевича Бердникова было принято решение создать дополнительные места для обучения, и 658 учащихся городских школ №1, №9 перешли в помещение Горно-Алтайского государственного университета. Для того, чтобы организовать учебный процесс в комфортных условиях, из республиканского бюджета было выделено около 17 миллионов рублей», – пояснила Наталья Екеева.

Она добавила, что в республике большое внимание уделяется созданию условий для занятия физической культурой и спортом. В частности, в 2017 году ремонтируется 13 спортивных залов во всех районах республики, средства на это нам удалось получить из федерального бюджета.

Еще один немаловажный показатель, подчеркнула Наталья Екеева, говорит о серьезной слаженной работе всей системы образования региона – это хорошие результаты ЕГЭ. В этом году увеличилось количество высокобалльных работ, есть в регионе и стобалльные работы. Традиционно лидером среди образовательных организаций по высокобалльным работам уже второй год остается Республиканский классический лицей, входящий в число лучших школ России.

В праздничный день не обошлось без награждений. Ректору Горно-Алтайского государственного университета Валерию Бабину за многолетний плодотворный труд в системе высшего образования была вручена Благодарность Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено 12 работникам сферы образования.

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетний добросовестный труд в области образования почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай» присвоено главному государственному инспектору отдела по надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай Министерства образования и науки Республики Алтай Анатолию Имангажинову.

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай за заслуги в профессиональной деятельности, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд в области образования наградить 18 человек награждены Почетными Грамотами Республики Алтай.

Благодарственным письмом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай награждена заведующая отделом по работе с одаренными детьми Республиканского центра дополнительного образования Ирина Аларушкина.

Источник: сайт правительства РА