Бывшему мэру Горно-Алтайска смягчили меру пресечения

Горсуд Горно-Алтайска изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде бывшему мэру Виктору Облогину, который обвиняется в хищении и превышении должностных полномочий. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в прокуратуре Республики Алтай. Мера пресечения изменена по ходатайству адвокатов господина Облогина, несмотря на иную позицию республиканской прокуратуры. Решение суда мотивировано тем, что большая часть свидетелей допрошена, а подсудимый имеет неудовлетворительное состояние здоровья и нуждается в лечении.

Под следствием экс-мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин оказался летом 2016 года. В отношении него было заведено уголовное дело. Бывший чиновник обвиняется в хищении у муниципалитета Toyota Land Cruiser стоимостью 1,5 млн руб. и превышении должностных полномочий, повлекших причинении бюджету ущерба более чем на 100 млн руб. Как ранее сообщала “Ъ-Сибирь“ Мария Демина, руководитель созданного в защиту экс-мэра общественного комитета, Виктор Облогин имеет проблемы с сердцем: «Ему требуется медицинское лечение. Необходимо ехать в Новосибирск, в клинику Мешалкина».

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ