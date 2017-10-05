В Горно-Алтайске ликвидируют две "зебры"

На проспекте Коммунистическом в Горно-Алтайске будут ликвидированы два пешеходных перехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Горно-Алтайска.

На основании протоколов № 2 и 3 решения Межведомственной комиссии при Администрации Горно-Алтайска до 11 октября 2017 года будут ликвидированы пешеходные переходы:

- на проспекте Коммунистическом районе дома № 158 (ТЦ «Горный»);

- на проспекте Коммунистическом районе дома № 149 (ТЦ «Горный»).

В местах ликвидированных переходов, в указанных местах будут установлены удерживающие пешеходные ограждения перильного типа с табличками «Пешеходный переход ликвидирован».