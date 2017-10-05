На проспекте Коммунистическом в Горно-Алтайске будут ликвидированы два пешеходных перехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Горно-Алтайска.
На основании протоколов № 2 и 3 решения Межведомственной комиссии при Администрации Горно-Алтайска до 11 октября 2017 года будут ликвидированы пешеходные переходы:
- на проспекте Коммунистическом районе дома № 158 (ТЦ «Горный»);
- на проспекте Коммунистическом районе дома № 149 (ТЦ «Горный»).
В местах ликвидированных переходов, в указанных местах будут установлены удерживающие пешеходные ограждения перильного типа с табличками «Пешеходный переход ликвидирован».
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