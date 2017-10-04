Невесёлый праздник в школе №10

Начался новый учебный год, новые идеи, новые рубежи. В 10 школе он своеобразный. Отучились сентябрь, вернее - отмучились. Приближается праздник, День учителя - это значит, что все коллеги в стране будут отмечать и веселиться. Только в 10 школе нет праздничного настроения. Нет просто сил идти на работу. Да и разве можно назвать работой то место, где ты постоянно подвергаешься нападкам и унижениям?! Наверное, каждый человек представляет свою работу как то место, где его понимают и поддерживают коллеги, где есть грамотный руководитель, готовый в трудную минуту помочь, поддержать, выслушать. Если первый критерий в 10 школе еще как-то сохраняется, причем из последних сил, то второй совсем не про нашего руководителя...

Краткая справка. Валентина Васильевна Модорова при непонятных обстоятельствах пришла новым руководителем в школу 2 февраля 2017 года и продолжает с завидным упорством осуществлять свои планы по развалу коллектива, когда-то единой дружной команды. Только на этот раз её аппетиты выросли, теперь ей мало мучить педагогов и учеников, она добралась и до родителей. Огромную роль в этом сыграла беспомощность городской администрации. Хотели помочь, да откуда-то сверху получили повеление: не трогать! В результате чего самолюбие В.В. Модоровой повысилось, она почувствовала свою безнаказанность. Еще бы, ведь самого начальника управления подчинила своим интересам.

В планы В.В. Модоровой и раньше не входило строить мирные отношения в коллективе, а уж после череды летних скандалов в Управлении образования, из которых она вышла абсолютно невредимой, история продолжается по старому сценарию. Остаток лета директор строила свои планы, принимала новых работников из числа своих родственников и знакомых. Весь сентябрь делалась тарификация, с которой до сих пор никто не ознакомлен. На протяжении всего сентября педагогам то давали, то отнимали часы. Сегодня дадут, завтра заберут, игра такая есть - "дразнилки". Увеличилось число детей надомного обучения, в прошлом году их было 23, в этом - 39.

Единого расписания нет, педагоги меняются, новое руководство школы не в состоянии справиться с ситуацией - это беспокоит родителей и педагогов. Школа не рассчитана на обучение детей в большом количестве, а между тем набор детей продолжается. Все потому что Модоровой нужно было набрать побольше учителей для надомного обучения. При этом отобрать часы у учителей, которые всегда вели эти занятия. В результате В.В. Модорова раздула штат работников до 69 человек, а ведь никто не финансировал дополнительный штат учителей. Интересно, из каких денег будет оплачиваться этот труд, наверное, бюджет школы увеличился? Тем не менее, зарплата у педагогов изменилась, особенно у тех, кто работал до прихода к власти В.В. Модоровой. Нагрузку им она заботливо уменьшила, беспокоясь о том, как бы больше неё самой никто не заработал в школе. Зато вновь прибывшим педагогам без опыта подобной работы - наоборот, нагрузка зашкаливает до 45 часов. И это не молодые специалисты, а просто люди, трудившиеся в других сферах. Они не знают, что нужно каждый день смотреть расписание, так как оно может меняться, что нельзя опаздывать на уроки, что нужно убирать в кабинете после себя…

Обновленные кадры с энтузиазмом взялись за работу: "Я пришла сюда зарабатывать деньги! Но, правда, я ещё не дефектолог, я только учусь", - заявила новая учительница рисования, по совмещению - дефектолог. Видимо, ее взяли в школу на какой-то коммерческой основе. Не слышали мы еще такого, чтобы педагог в школу пришёл деньги зарабатывать. Денег в школе нет и вряд ли когда будут. По высказываниям Модоровой, 10 лет в школе работали больные учителя, кто ни попадя, одним словом, всякий сброд, зато сейчас набрали специалистов высокого класса. И эти «высококлассные» специалисты преподают разнообразные дисциплины, не имея соответствующих дипломов о профессии! Методы и приёмы преподавания не соответствуют возрасту детей, на работу могут не явиться - однако директора это не волнует, важнее контролировать "старожилов" школы и их взаимоотношения с родителями. А еще лучше приглашать в школу ГТРК для пиара без всякого повода на мероприятия, психологические тренинги, внезапно выдуманные госпожой Модоровой.

При всем при этом Управление образования молча соглашается с действиями директора. Следовательно, можно предполагать, что они всё это приветствуют.

Несколько фактов:

Учитель 1 класса работала психологом в РИПКРО вместе с В.В. Модоровой и её, по старой дружбе, директор пригласила работать в школу. Но в институте она обучала взрослых педагогов, а здесь учить нужно детей! Вполне понятна реакция родителей, которые увидели её грубость по отношению к себе и своим детям. Она вообще не владеет ситуацией, постоянно дезинформирует родителей об уроках и коррекционных занятиях, да еще заявила, чтобы родители сами составляли расписание занятий или все шли на надомное обучение из класса. Вот родители и написали жалобы. И никто их не подстрекал для этого! Так вот, теперь, после этих жалоб, педагогов снова обвиняют в подстрекательстве, нежелании работать, отбирают часы. Видимо, удобный повод нашёлся, чтобы в очередной раз кого- то довести до увольнения по "собственному" желанию.

Еще пример: учитель технологии, не имеющий высшего образования, ведёт в старших классах уроки технологии, ОБЖ. Причём, на занятиях, которые он проводил в коридоре, складывал бумажные кораблики с учеником 11 класса! Также очень часто он не появляется на уроки, в результате дети болтаются по школе, о чём знает директор, но не принимает никаких мер. Ситуация прояснилась, когда стало понятно, почему учитель часами сидит в приёмной и "охраняет" молодого секретаря, которая, к слову, устроена на ставку лаборанта по химии, но свою работу лаборанта не выполняла ни в прошлом, ни в этом учебном году, ссылаясь на занятость. А как же тьюторы? Они были призваны помочь, разгрузить работу секретаря. Одна из них действительно работает и с детьми, и с бумагами. Делает, например, отчёт школы (ОШ), который должен выполнять завуч. А вот вторая по большей части занята подслушиванием, подсматриванием и записями за членами коллектива, о чём она исправно докладывает директору, потому что в школе поощряется "шпионская" деятельность. Тогда зачем нам директор, зачем завуч, давайте всю работу отдадим тьюторам, и пусть люди хотя бы деньги за это получать будут!

Учитель-дефектолог занятия не проводит, отговорка одна - диагностика. Чем тогда она занималась на занятиях школы будущего первоклассника два месяца, если не успела детей обследовать?

Педагог-психолог даже индивидуальные консультации не успевает проводить, настолько много у неё часов биологии и географии. Сенсорная комната не функционирует должным образом и используется теперь как место для проведения этих уроков. Качество обучения директора мало интересует, этот вывод напрашивается сам с учётом всех обстоятельств.

На прошедших выходных школа работала в авральном режиме: родительское собрание прошло в воскресенье. Планёрка для педагогов до 18.00 - в воспитательных целях.

После ухода завуча долгое время продолжались поиски нового человека. В коллективе люди, знающие стиль директора, от такой «чести» отказались. Несмотря на свои усилия, "сдалось" и Управление образования, так как никто в здравом уме не хотел идти работать с таким директором. Кто с ней сработается? Тот, кто будет поддакивать и выполнять за неё всю работу. Ведь её метод - распоряжаться и карать. И вот сбылась мечта Модоровой! Назначили её давнюю подругу, которая везде ходит тенью за начальницей и пришла вместе с ней из Министерства образования, где тоже не достигла особых результатов, проработав там всего полгода. Период её назначения совпал с незаконным отпуском директора, которая в самом начале учебного года, в самый сложный организационный период ушла спокойно отдыхать. Анна Владимировна Гребенщикова - новый завуч - сразу засела в кресло директора. Изменился тон, изменения произошли и в поведении, не зря есть поговорка: "Дай человеку власть и увидишь, кто он на самом деле". Из тихой деревенской учительницы она превратилась в настоящего диктатора с не совсем адекватным поведением. При этом не забывая отзваниваться директору о каждом шаге работников, создавая новую пищу для разборок с непригодными. Здесь нужно отметить схожий стиль руководства с В.В. Модоровой, точнее, его полное копирование и подражание. Или это страстное желание "угодить"? За короткий промежуток времени стало понятно, что А.В. Гребенщикова сама делать ничего не будет, она, так же как и директор, панически боится любой ответственности, отсюда и раздаются только бесконечные приказы. Причём ни та, ни другая не ценят людей, которые им помогают. Раньше у нас была одна беда - директор, а теперь еще и завуч прибавилась!

Управление образования не исполнило свои обещания, они говорили, что А.В. Гребенщикову не поставят завучем, у неё нет опыта работы подобного рода. Хотя понять управленцев можно: многим в городе предлагалась должность завуча в школе №10, но кто же пойдет работать к такому директору?! Между тем завуч Гребенщикова занимается контролем опоздавших и посещением уроков педагогов, которые являются "сомнительными " в глазах директора. Нет утверждённого плана внутришкольного контроля, в рамках которого ведутся мониторинговые мероприятия. Образовательные программы составляются учителями начальных классов, без утверждения сроков и рабочей группы по направлению работы, в формате устного приказа директора, несмотря на то, что это прямая работа завуча.

Добавились новые заместители. Так, с первого сентября коррекционную работу возложили на молодого перспективного педагога, проработавшего в школе всего один год. Она с большой ответственностью относится к порученным делам, чем и пользуются Гребенщикова с Модоровой, бесконечно нагружая, вместо того, чтобы помогать! Ей выдаётся такой объём работы, который новый завуч не в силах одолеть. В частности, организация надомного обучения детей. По причине того, что количество надомников увеличилось и им всем необходимо создать условия для обучения, естественно, что самостоятельно она без участия и понимания директора это сделать не может. Как следствие, индивидуальное расписание приказано сделать классным руководителям, они, в свою очередь. этого тоже сделать не могут, так как не знают нагрузки педагогов и их расписания, как результат - круговая порука. Классные руководители бегают за учителями, узнают их расписание, родители обращаются к классным руководителям: какое расписание? когда оно будет готово? А дети практически не обучаются - то места для урока нет, то у педагога урок, и т.д. Что остаётся делать родителям? Только самостоятельно составить расписание для своего ребёнка, о чём им и было сказано в принудительном порядке. Воспитательную работу возложили на заместителя по ИКТ, где логика? Какое отношение имеет человек к этой работе, при том, что есть педагог-организатор? Зачем это? Или с приходом нового директора информатик тоже решил подзаработать, согласившись на эту должность?

В разговорах с коллегами А.В. Гребенщикова позволяет себе обсуждать других членов коллектива, отзываясь нелестно о методах их работы, причём сама работает две недели в должности. Не рано ли вы начали плести интриги, Анна Владимировна? Вместо того чтобы вникать в работу и документацию, вы с первых дней ходите по урокам по указке Модоровой к "неугодным" учителям, при этом критикуя их! Так начните с себя, покажите мастер-класс работы завуча, научите, а потом требуйте!

Вместо того чтобы бегать к директору и подстрекать её к новым скандалам. Хотя ситуация понятна всем работникам школы. Это отличный метод работы. Ведь весь рабочий день директора проходит в разборках, которые они искусственно раздувают вместе с завучем с утра, а потом начинают вызывать всех по очереди на ковёр, выясняя, кто что не так сказал, не туда зашел, не с теми стоял и общался, не так посмотрел… Под видом непосильной работы так и проходит день.

Управление образования, придите проверьте не работу учителей, а конкретно работу одного директора и штатное расписание новых сотрудников заодно! Спросите, какой документ сделала она сама, и увидите, что сама она ничего не делает, а лишь раздаёт задания! Ведь она вся в проблемах. Сейчас ей нужно столкнуть лбами отдельных членов коллектива между собой, говоря им неприятные и, чаще всего, лживые факты друг о друге. Или, например, нагло лгала родителям, как учителя якобы отказывались от своих часов надомного обучения. Цель одна - разобщить, рассорить коллектив и родителей!

На сегодняшний день ни родители, ни ученики 1 специального класса не знают ни точного расписания, ни времени занятий, а учитель предлагает для всех надомную форму обучения и со всеми вопросами отправляет к директору. Однако Валентина Васильевна эти вопросы решить не может, так как до конца не понимает всей проблемы. Ведь были в школе грамотные педагоги, которые умели организовать обучение детей с индивидуальными особенностями, но их, как мы знаем, В.В. Модорова вынудила уволиться.

В школе полный разброд. Дети после звонка на урок бегают по школе, ищут нового учителя, ведь им его никто не представил, не показал. Новый учитель в это время беседует с другим новым учителем, не зная, в каком классе и в каком кабинете у него урок, его тоже не познакомили ни с классами, ни с расписанием, которое составили сами учителя, а не завуч.

Директор и завуч не могут достойно организовать учебный процесс и для детей, которые обучаются по индивидуальному плану. Часть детей всегда обучались в школе, имели возможность общаться со сверстниками, теперь этого их лишили. "Все надомники должны учиться дома", - так сказала завуч, прикрываясь тем, что это приказ Управления образования. То есть дети должны быть закрыты в четырех стенах и не иметь возможности общения. Для детей и родителей каждый выход в школу - это отдушина, глоток свежего воздуха. Учебные планы детей до сих пор не составлены, расписания нет, многие предметы, которые положены детям, и вовсе не ведутся, чем занят завуч? Несмотря на это, при распределении стимулирующего фонда завучу А.В. Гребенщиковой начислено достаточное количество баллов для внушительной суммы стимулирующих. По положению вновь прибывшим кадрам положено семь баллов. И надтарифный фонд распределялся за прошедшее полугодие, когда Гребенщикова была учителем в больнице, теперь же она получит 35 баллов как завуч! За каждый балл директор велела отчитаться тем учителям, у которых они высокие, или тем, кто под подозрением. Что за недоверие? А кто отчитается за баллы, которые нарисовали А.В. Гребенщиковой? Кстати, новому завучу созданы идеальные условия, за коррекционную работу отвечает один человек, за воспитательную - второй, расписание составляет третий, почему- то прежний завуч вела всю эту работу одна и справлялась!

Создаётся впечатление, что эксперимент над 10 школой, который проводит управление вместе с правительством и министерством образования РА, заключается в проверке, сможет ли кто-то выжить после всего этого беспорядка и развала и организовать качественное обучение детей. Вопрос проблемный. Однако городская администрация на всё закрывает глаза и рапортует в Правительство Республики Алтай о том, что дела в 10 школе обстоят отлично. Да поймите вы, наконец! Не нужны были этой школе новый директор с её видением развития школы и все её преобразования с кадрами. Ну, не в свои сани уселся человек и правит, сам не зная, куда!

Обращение к родителям:

уважаемые родители, теперь вы сами столкнулись с реальностью. Надеемся, что вы поддержите нас в борьбе за справедливость и вместе мы сможем отстоять интересы детей и школы.

Обращение к новому мэру: уважаемый Юрий Викторович, вы знаете нашу ситуацию. Надеемся, что ваш сегодняшний статус поможет решить эту проблему.

А В.В. Модорова на пенсии может писать методические рекомендации, как за полгода уничтожить всё то, что создавалось более 10 лет.

В связи с вышеизложенным хотим обратиться к главе Республики Алтай Александру Васильевичу Бердникову, мэру Горно-Алтайска Юрию Викторовичу Нечаеву, первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай Наталье Михайловне Екеевой, министру образования и науки Республики Алтай Алексею Викторовичу Бондаренко, начальнику Управления образования г. Горно-Алтайска Наталье Алексеевне Анисимовой: требуем убрать с занимаемой должности директора Валентину Васильевну Модорову!

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