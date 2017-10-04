Штаб Навального в Горно-Алтайске работает по четвергам-воскресеньям

Сторонники Алексея Навального, желающие как-либо поддержать его, могут прийти в редакцию "Листка" (проспект Коммунистический, 33) и бесплатно получить наклейки, листовки и другие агитационные материалы. По четвергам и пятницам штаб работает с 9 до 17 часов, в субботу-воскресенье - с 14 до 18 часов. Также здесь можно пообщаться с сотрудниками горно-алтайского штаба и узнать / помочь / поучаствовать в предстоящих мероприятиях.

Напоминаем, что Алексей Навальный был в очередной раз арестован на 20 суток, и сейчас ему как никогда нужна ваша поддержка. В Горно-Алтайске подана заявка на проведение пикета в поддержку Алексея — ожидается, что он пройдёт около «Марии-Ра» 7 октября с 13 до 15 часов.

Сергей Михайлов