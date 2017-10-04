Десяточку за вредность: суд взыскал с Федора Ваганова и учредителя "Листка" Ольги Комаровой по пять тысяч рублей

29 сентября Горно-Алтайский городской суд признал недействительными сведения о пьянстве на рабочем месте и злоупотреблении должностным положением начальника эксплуатации автобазы "Медавтотранс" Владимира Шелякина и взыскал в его пользу по пять тысяч рублей с Федора Ваганова и учредителя газеты "Листок" Ольги Комаровой.

Данная история берет начало в марте этого года, когда в "Листке" был опубликован материал со слов Федора Ваганова, уличившего Владимира Шелякина в пьянстве на рабочем месте и прочих служебных нарушениях.

"22 февраля 2017 года в вечернее время (20 ч. 20 мин.) в помещении автобазы начальник эксплуатации Владимир Шелякин и начальник технического отдела Владимир Васильев утроили пьянку, - рассказал тогда Ваганов. - Когда я зашел в автобазу посмотреть, что там происходит, увидел Шелякина и спросил, что вы здесь делаете в нерабочее время. Мне был дан ответ - это наше дело. Тогда я вызвал по телефону подмогу, чтоб зафиксировать на камеру.

Прошло немного времени, и Шелякин с Васильевым погрузились в государственный автомобиль "Фольксваген" (госномер 545, водитель Климкин), и поехали по домам. Почему их развозят по домам на государственной машине? Второй случай - 1 марта, утром в 6-45 я пришел на работу, там находился Васильев, он был в нетрезвом состоянии. Я спросил - почему вы находитесь на работе в пьяном виде? Васильев ответил, что нет еще 8 часов, тогда я сказал - давай сходим в наркологию и пройдем освидетельствование, Васильев отказался. Тогда я сказал ему, что буду вызывать полицию, прошло 10 минут, он оделся и черным ходом сбежал с территории автобазы. На рабочем месте 1 марта 2017 года его не было. Директор Кергилов об этом знает, но никаких мер не предпринимает, доказательная база у меня имеется - свидетели, диктофонная запись".

11 апреля Владимир Шелякин подает в Горно-Алтайский городской суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором требует признать недействительными сведения о том, что они устроили пьянку, после чего на служебной машине поехали домой.

За полгода по этому делу прошло восемь заседаний. Были допрошены в качестве свидетелей два механика, водитель и некоторые другие сотрудники "Медавтотранса", включая бывших. По существу свидетелями являлись водитель "Фольксвагена" и бывший сотрудник "Медавтотранса", которого вызывал Ваганов. Водитель "Фольксвагена", находящийся в служебной зависимости от истца, отрицал тот факт, что вечером 22 февраля он на служебной машине повез Шелякина от ворот "Медавтотранса", тогда как бывший сотрудник "Медавтотранса" подтвердил факт, что Шелякин находился в состоянии алкогольного опьянения и уехал именно на этой машине.

Учитывая такую разницу в показаниях двух свидетелей, представителем Ваганова было заявлено два ходатайства о проведении полиграфического исследования (детектор лжи) в отношении свидетелей. Суд в этих ходатайствах отказал.

Истец в качестве доказательства по делу предоставил путевой лист, где указано, что "Фольксваген" закончил работать в 18:00, что противоречило записям в журнале механика, где написано, что автомобиль "Фольксваген" заехал не ранее 20 часов (время в журнале исправлено, отчётливо видно 20 и 22). Однако, один из свидетелей, механик, в судебном заседании пояснил, что подпись в этом путевом листе выполнена не им. Тогда было заявлено ходатайство о фальсификации доказательств с просьбой направить в правоохранительные органы определение с целью проведения проверки фактов фальсификации доказательств со стороны Истца. Однако и это ходатайство суд отклонил.

В итоге: есть свидетель, подтверждающий полностью и однозначно правоту оспариваемых сведений, есть доказательство того, что путевой лист фальшивый, но судья предпочитает не обращать на это внимание.

Суд частично удовлетворил иск, признал сведения недействительными и взыскал с Ваганова и Комаровой по пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

За те полгода, что продолжается это дело, Ваганова несколько раз пытались уволить под разными предлогами. Один раз даже получилось, но он восстановился на работе через суд. В ближайшие дни, утверждает представитель Ваганова, будет подана апелляция.

Джанниро Дари