Учащиеся из Горно-Алтайска заняли второе место на Президентских спортивных играх

Команда учащихся городского Лицея N6 имени И.З. Шуклина успешно выступила на Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры», которые проходили в детском оздоровительном центре «Орленок» с 7 по 28 сентября.

Команда Лицея №6 в четвёртый раз представляла Горно-Алтайск и Республику Алтай на подобных состязаниях, но таких высоких результатов добилась впервые, отмечает сайт мэрии Горно-Алтайска.

В состав команды вошли 20 школьников 6-7 классов. Руководителями команды были учителя физической культуры Тимур Балахнин и Евгений Алеков.

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В программу Президентских игр включены пять видов спорта: легкая атлетика, настольный теннис, плавание, уличный баскетбол и шашки.

Помимо соревновательной части, ребят ожидала насыщенная культурно-образовательная программа - встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, мастер-классы по различным видам спорта. Педагоги приняли участие в круглых столах, познакомились с инновационными проектами, образовательными программами в области физкультуры и спорта.

Учащиеся Лицея №6 завоевали серебро на Президентских спортивных играх Учащиеся Лицея №6 завоевали серебро на Президентских спортивных играх Учащиеся Лицея №6 завоевали серебро на Президентских спортивных играх