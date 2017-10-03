Месячник пожилого человека. План мероприятий

Ежегодный месячник пожилого человека стартовал в Горно-Алтайске, мероприятия в рамках месячника продлятся до 31 октября. В рамках месячника будет организованы мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам пожилых людей. В частности, старшее поколение ожидают выставки, мастер-классы, творческие вечера и концерты. По традиции большую работу по организации работы с пенсионерами берет на себя городской Совет ветеранов.

План мероприятий:

3 октября в 15:00 ч. в Городском доме культуры состоится открытие Месячника пожилого человека.

4 октября в 15:00 ч. в Городском доме культуры пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя с приглашением ветеранов педагогического труда.

5 октября в 10.00 часов бизнес-инкубатор ждет на занятие в «Университете серебряного возраста» по теме «Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде» совместно с МФЦ. В этот же день можно побывать на литературно-музыкальном вечере ко Дню пожилого человека «От всей души с поклоном и любовью» (12:00 ч., Библиотека №2 (ул. Ленина, 195).

В пятницу, 6 октября, в 14.00 часов в здании АУРА «КСЦОН» пройдет караоке-вечеринка «Песня остается с человеком».

Танцевальная вечеринка в стиле «ретро» «Старость - понятие условное» - 12 октября 14.00 часов в здании АУРА «КСЦОН».

Праздничное мероприятие «Тайны старого сундука» (показ старинных вещей). Ретровыставка «Назад в прошлое» (оформление выставки фотографий, вещей прошлых лет) - 18 октября, 11.00 часов, Городской Дом культуры.

Концерт, посвященный Месячнику пожилого человека - 19 октября 17:30 ч., Концертный зал Горно-Алтайской детской музыкальной школы №1

Фотовыставка комнатных растений «Жизнь в полном цвете» - 25 октября.

Заседание клуба сторонников партии «Единая Россия» по актуальным вопросам защиты прав потребителей для граждан старшего поколения - 25 октября, Актовый зал Администрации города Горно-Алтайска.

Проведение скрининговых обследований пенсионеров: измерение АД, роста, масс тела, ИМТ, сахара крови - Ежедневно с 8:00 до 9:00 кроме субботы и воскресенья, БУЗ РА «Республиканская больница» поликлиническое отделение.

Организация волонтерской помощи пожилым гражданам, состоящим на социальном обслуживании, по уборке прилегающих территорий, проведение косметического ремонта жилых помещений - в течение месяца

Закрытие Месячника пожилого человека состоится 28 октября в 11:00 ч. в Городском доме культуры.

30 октября пенсионерам предлагают принять участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий.

Контактный телефон для справок: 2-49-80.

Источник: администрация Горно-Алтайска